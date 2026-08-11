Cortarán el agua durante algunas horas por la turbidez del lago Barreales: afectará a Cutral Co y Plaza Huincul

Las condiciones climáticas imperantes en la zona trajeron consecuencias a uno de los acueductos que proveen a la población de Cutral Co y Plaza Huincul. Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento del Neuquén, Epas, se indicó que debieron suspender las maniobras debido a los altos niveles de turbidez. El servicio será restringido entre las 12 y las 18.

El otro sistema que proviene desde el río Neuquén solo trabaja con una de las plantas de tratamiento de las que están disponibes.

Las poblaciones de Cutral Co y Plaza Huincul se verán afectadas en la provisión del servicio de agua potable que llega a los hogares durante la tarde de este martes.

Desde la subsecretaría de Servicios Públicos del municipio huinculense se informó que uno de los sistemas que abastece a las dos ciudades, está fuera de servicio. Se trata del que está en el lago Los Barreales. La razón es el alto nivel de turbidez que se registra en este espejo de agua.

La situación se mantendrá así hasta tanto mejoren las condiciones del agua, tal como se explicó. Por otra parte, se recordó que en la meseta Buena Esperanza, en cercanías al río Neuquén, y que también opera el Epas, solo opera una de las plantas de tratamiento.

Esto es porque todavía no esposible habilitar la batería de filtros de la planta antigua. Al respecto, se informó que el suministro de agua potable se verá interrumpido hoy, desde las 12:00 hasta las 18:00 horas.

Ante esta situación, las autoridades municipales solicitaron a la población hacer un uso racional del agua que hay en los hogares durante este lapso de tiempo, a fin de evitar desabastecimiento y que provoquen la falta del líquido en las casas.