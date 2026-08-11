Extranjeros deberán pagar por atención médica en Argentina: en qué hospitales nacionales se aplicará la nueva medida

«Se terminó la salud gratis para los extranjeros», así anunció el vocero de Javier Milei la medida que tomó el Gobierno y que formalizó a través de la publicación del Boletín Oficial. La iniciativa establece que, a partir de ahora, todo paciente extranjero que no sea residente permanente en el país, deberá contar con seguro médico o pagar para ser atendido en los hospitales públicos nacionales.

De acuerdo a lo establecido en la resolución, se exceptúa los casos de riesgo de vida. Es decir que si el paciente extranjero ingresa en estado de emergencia, la atención sanitaria continuará garantizada.

Los hospitales que cobrarán la atención a extranjeros

El vocero Adrián Ravier resaltó que con esta medida, el Ministerio de Salud busca terminar con «uno de los mayores flagelos de los pagadores de impuestos: financiar la salud pública de extranjeros que no viven acá, no trabajan acá, ni pagan impuestos acá».

SE TERMINÓ LA SALUD GRATIS PARA LOS EXTRANJEROS



A partir de hoy, todo paciente extranjero que no sea residente permanente deberá contar con seguro médico o pagar para ser atendido en los hospitales públicos nacionales.



En el caso de extranjeros que no cuenten con seguro médico… pic.twitter.com/9Nhr395JGg — Adrian Ravier (@AdrianRavier) August 11, 2026

Otro dato a destacar de la normativa es que el nuevo procedimiento no implica que todos los nosocomios comiencen a cobrarles automáticamente a los extranjeros no residentes, sino que regula específicamente la atención en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional.

Entre los centros alcanzados se encuentran:

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas , ubicado en El Palomar, provincia de Buenos Aires.

, ubicado en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Hospital Nacional Baldomero Sommer, ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Hospital Nacional Ramón Carrillo, ubicado en la provincia de Buenos Aires.

ubicado en la provincia de Buenos Aires. Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, ubicado en Mar del Plata.

ubicado en Mar del Plata. Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión de cobrar el servicio a de salud a los extranjeros cuenta con antecedentes provinciales en Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires.

Qué pasa con los extranjeros con residencia permanente

En otro apartado de la Resolución se aclara que quedarán exceptuados de la medida los extranjeros con residencia permanente.

Para que los usuarios puedan acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que un ciudadano argentino, deberán exhibir obligatoriamente ante el área de Admisión: Documento Nacional de Identidad (DNI) físico para Extranjeros vigente, donde conste de modo expreso en el campo respectivo la categoría de «Residente permanente».

En caso de extravío o renovación en trámite, se admitirá temporalmente la Constancia de Residencia Permanente en Trámite emitida digitalmente por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a través del sistema Radex, acompañada del pasaporte vigente o documento de identidad de su país de origen.