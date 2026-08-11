Del Monte Olimpo a las Playas de Normandía: los 25 nuevos Patrimonios de la Humanidad de la Unesco

El comité asignó 25 localizaciones nuevas a la lista por el contexto histórico y cultural

El Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) amplió su prestigioso listado incorporando 25 nuevos sitios distribuidos en todos los continentes.

La selección reúne tanto icónicos escenarios históricos y arquitectónicos como vastas reservas naturales de biodiversidad amenazada. Las localizaciones están distribuidas en distintos continentes y de orígenes particulares y con historia propia.

Entre las principales particularidades de este año destaca el ingreso formal de tres países que nunca antes habían contado con sitios en el catálogo: Comoras, Santo Tomé y Príncipe y Sudán del Sur.Asimismo, algunas candidaturas fueron declaradas por vía de urgencia y colocadas simultáneamente en la lista de Patrimonio en Danger debido a conflictos bélicos e inestabilidad en sus regiones.

El mapa global incluye desde enclaves volcánicos e imponentes teatros decimonónicos hasta ruinas milenarias e hitos de la arquitectura moderna del siglo XX. La distinción reafirma el compromiso de proteger lugares singulares dotados de un «valor universal excepcional» para toda la humanidad.

La nómina completa de los 25 lugares reconocidos por la Unesco

Sitios culturales

Obras de Aalto (Finlandia): Serie de 13 edificios diseñados por Alvar Aalto, Aino Marsio-Aalto y Elissa Aalto que resumen más de medio siglo de modernismo enfocado en el paisaje y la funcionalidad humana.

Castillo de Alamūt y fortificaciones relacionadas (Irán):Red de fortalezas situadas en las montañas Alborz que sirvió como epicentro político e intelectual de la comunidad ismailí en la Edad Media.

Teatros de la Amazonia (Brasil): Majestuosas salas teatrales erigidas durante la época dorada de la fiebre del caucho en plena selva amazónica.

Teatro de la Amazonia, en Brasil (Foto: gentileza)

Antiguo sitio budista de Sarnath (India):Yacimiento arqueológico sagrado en el que Siddhartha Gautama (Buda) impartió su primer discurso tras alcanzar la iluminación.

Antiguas capitales de Asuka y Fujiwara (Japón):Conjunto arqueológico que conserva palacios, tumbas y templos clave en la consolidación del budismo y la formación del Estado centralizado japonés.

Playas del Desembarco del Día D, Normandía, 1944 (Francia): Tramo costero histórico que comprende cinco sectores de desembarco aliado e hitos conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial.

Los tramos costeros donde se realizaron los desembarcos en la Segunda Guerra Mundial (Foto: Nathional Geograpic)

Centro urbano modernista de Gdynia (Polonia): Ejemplo excepcional de planificación urbana y arquitectura vanguardista desarrollada en la década de 1920 a orillas del mar Báltico.

Sitios de la industria artesanal de la porcelana de Jingdezhen (China): Complejo de hornos, talleres y minas que impulsaron durante siglos la producción y el comercio global de la porcelana.

Castillos del Monte Amel (Líbano): Fortificaciones medievales de gran valor estratégico e histórico inscritas de emergencia dada la inestabilidad en la zona.

Mezquitas rupestres y lugares sagrados de Mangystau (Kazajistán): Santuarios e iglesias subterráneas talladas en la roca que atestiguan el patrimonio espiritual nómada de la región.

Mezquitas rupestres de Mangystau (Kazajistán)

Fortalezas reales capetianas del Languedoc (Francia): Impresionantes fortalezas defensivas construidas en cumbres rocosas por la monarquía francesa durante el siglo XIII.

Sebastia (Estado de Palestina): Yacimiento con ruinas de la Edad del Hierro, épocas helenística, romana y bizantina, incluido también en la lista de sitios en peligro.

Arquitectura modernista de Taskent (Uzbekistán): Edificios representativos del diseño urbano soviético de posguerra que combinan modernismo con motivos decorativos locales.

Complejos de cementerios de la nobleza Xiongnu (Mongolia): Yacimientos funerarios monumentales de la élite de los xiongnu, una poderosa confederación nómada de las estepas.

Medinas de los sultanatos históricos de las Comoras (Comoras): Antiguos centros urbanos y comerciales costeros definidos por siglos de intercambios marítimos en el océano Índico.

Roças de Santo Tomé y Príncipe (Santo Tomé y Príncipe): Antiguas haciendas agrícolas coloniales que documentan el sistema de plantación y los movimientos de migración forzada.

Las Roças de Santo Tomé y Príncipe fueron el primer sitio del país dentro de la Unesco

Sistema de teatros italianos de condominio (Italia): Red de teatros históricos construidos entre los siglos XVIII y XIX por asociaciones de ciudadanos en la región central del país.

Pueblo de Sidi Bou Saïd (Túnez): Icónica localidad costera mediterránea célebre por sus arquitecturas tradicionales en blanco y azul y su trascendencia artística.

Wat Phra Mahathat Woramahawihan (Tailandia): Histórico templo budista en Nakhon Si Thammarat que alberga reliquias sagradas y arquitectura tradicional del sudeste asiático.

Wat Phra Mahathat Woramahawihan (Tailandia)

Sitios naturales

Reserva Marina de Áqaba (Jordania): Ecosistema arrecifal en el golfo de Áqaba con importante diversidad marina de agua cálida.

Paisaje migratorio de Boma-Badingilo (Sudán del Sur): Vasta sabana y humedales que acogen una de las migraciones de mamíferos terrestres más grandes del planeta.

El paisaje migratorio de Boma-Badingilo, en Sudán del Sur (Foto: Diario Huarpe)

Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee (Estados Unidos): Extensa reserva de humedales de agua negra caracterizada por sus bosques de cipreses, caimanes y rica avifauna.

Fósiles de peces óseos del Limfjord occidental (Dinamarca): Depósitos geológicos del Eoceno temprano con fósiles marinos excepcionalmente conservados.

Wadi Wurayah (Emiratos Árabes Unidos): Humedal protegido en zona montañosa que sirve de refugio a especies raras y endémicas de la península arábiga.

El paisaje árido de Wadi Wurayah (Emiratos Árabes Unidos)

Sitio mixto (cultural y natural)

Área ampliada del monte Olimpo (Grecia): Majestuosa cadena montañosa valorada por su gran biodiversidad alpina y su condición mitológica como hogar de los dioses olímpicos.

El Monte Olimpo, situado en Grecia

Con información de Infobae