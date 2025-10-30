Corte sobre la Ruta 22, en el centro de Neuquén, por un accidente de tránsito

Por un accidente sobre la Ruta 22, en Neuquén, está cortada la circulación al tránsito en ambos manos a la altura de calle Bahía Blanca.

Según pudo saber este medio el siniestro vial fue entre vehículos. Aún se desconoce cómo fue la dinámica del accidente. Fuentes policiales indicaron que hay un corte total en la circulación.

Hay personal policial trabajando en el sitio. También hay una ambulancia del SIEN. No se informó todavía de manera oficial si hay heridos.

Choque en cadena sobre la Ruta 7, en Centenario

Este jueves por la mañana se registró un choque en cadena sobre la Ruta 7, a la altura del Cañadón de las Cabras.

Según indicaron desde LU5 hubo al menos tres vehículos involucrados. Fue en el carril que va en dirección hacia Centenario. Una conductora resultó con un golpe leve.