Corte total de agua potable en Choele Choel: suspenden el servicio por la "turbiedad" del río Negro

La empresa Aguas Rionegrinas informó este sábado a la comunidad que el servicio de agua potable se encuentra interrumpido en la ciudad debido a la alta turbiedad registrada en el río Negro. Pidieron tomar las medidas necesarias para cuidar las reservas.

Cortan el agua hasta nuevo aviso

Según el comunicado de la empresa, los valores de turbiedad en el río superaron los límites que permiten el proceso de potabilización del agua, lo que obligó a detener el bombeo. Esta situación afecta directamente al suministro de agua en toda la localidad.

Ante esta situación, Aguas Rionegrinas hizo un llamado a los vecinos para que administren de forma consciente el agua disponible en sus tanques domiciliarios. La recomendación es utilizarla únicamente para las tareas esenciales hasta que el servicio pueda ser restablecido.

Se espera que el servicio se reanude una vez que las condiciones del río permitan nuevamente el tratamiento del agua.