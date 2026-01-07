Corte total del puente Ferrocarretero de Viedma y Patagones: cuánto durará y cómo será el tránsito

A partir del 19 de enero, el puente Ferrocarretero quedará totalmente cerrado al tránsito. Así lo confirmó la Municipalidad de Viedma, que anunció un plan de trabajos de reparación, mantenimiento y mejoras que se extenderá por alrededor de 20 días.

Las obras se desarrollarán de manera conjunta entre la Municipalidad de Viedma, la Municipalidad de Patagones y la empresa Tren Patagónico, con el objetivo de intervenir la estructura de forma exhaustiva y segura.

Entre los trabajos programados se encuentran la reparación del pavimento, el reemplazo del adoquinado, mejoras en el sistema de iluminación, limpieza general y tareas de pintura, entre otras acciones previstas para prolongar la vida útil del puente.

El Municipio advirtió que habrá más circulación en el puente Basilio Villarino

Desde el municipio solicitaron a la comunidad circular con precaución por el puente Basilio Villarino, ya que, debido al cierre del Ferrocarretero, se prevé un incremento en el flujo vehicular en ese sector.

El objetivo de las intervenciones es garantizar mejores condiciones de circulación y seguridad una vez que el puente vuelva a habilitarse.