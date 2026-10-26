Corte total en la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón por un choque frontal

Este lunes, cerca de las 10 de la mañana, ocurrió un choque frontal sobre la ruta nacional 40, a la altura del arroyo Melgarejo en el kilómetro 2023, entre Bariloche y El Bolsón. Desde Vialidad Nacional informaron que se encuentra interrumpida la circulación vehicular.

Las cinco personas involucradas fueron trasladadas al Hospital Zonal Ramón Carrillo, en Bariloche, y el personal de criminalística se encuentra trabajando en el lugar para determinar las causas del siniestro vial.

El choque involucró a un vehículo Renault Clio color gris, que llevaba a un adulto y dos menores de edad, y un Datsun, que circulaba con dirección a Bariloche, donde iban dos personas. Los involucrados fueron asistidos por integrantes de Bomberos Voluntarios y trasladados al Hospital.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores tratar de evitar la zona hasta que se restablezcan las condiciones de circulación, y «circular con máxima precaución» para quienes ya se encuentren en el área afectada.

(Noticia en desarrollo)