Corte total en la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón por un choque frontal
El accidente ocurrió el lunes por la mañana. Cinco personas fueron trasladadas al Hospital de Bariloche.
Este lunes, cerca de las 10 de la mañana, ocurrió un choque frontal sobre la ruta nacional 40, a la altura del arroyo Melgarejo en el kilómetro 2023, entre Bariloche y El Bolsón. Desde Vialidad Nacional informaron que se encuentra interrumpida la circulación vehicular.
Las cinco personas involucradas fueron trasladadas al Hospital Zonal Ramón Carrillo, en Bariloche, y el personal de criminalística se encuentra trabajando en el lugar para determinar las causas del siniestro vial.
El choque involucró a un vehículo Renault Clio color gris, que llevaba a un adulto y dos menores de edad, y un Datsun, que circulaba con dirección a Bariloche, donde iban dos personas. Los involucrados fueron asistidos por integrantes de Bomberos Voluntarios y trasladados al Hospital.
Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores tratar de evitar la zona hasta que se restablezcan las condiciones de circulación, y «circular con máxima precaución» para quienes ya se encuentren en el área afectada.
(Noticia en desarrollo)
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