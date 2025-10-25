Un niño de 9 años en terapia intensiva luego de ser chocado por un camión sobre la Ruta 40, en Dina Huapi

Un accidente entre un camión y una bicicleta sobre la Ruta 40. Foto: Gentileza.

Un niño de 9 años se encuentra internado en terapia intensiva luego de ser embestido por un camión sobre la Ruta 40, en Dina Huapi. Está en el hospital de Bariloche.

Colisión en un cruce sobre la Ruta 40, en Dina Huapi

El accidente fue el viernes por la tarde, alrededor de las 18. Fue en una zona de semáforos. El subcomisario Fabián Fajardo, jefe de la Zona Andina de Seguridad Vial comunicó a Diario RÍO NEGRO que hubo un choque entre un camión Scania y una bicicleta. El transporte de carga circulaba por la Ruta 40 en sentido oeste-este (Bolsón/ Buenos Aires).

Indicó que trabajó en el sitio Gabinete Criminalístico. La alcoholemia al conductor de 38 años dio negativa. Las circunstancias del accidente están en investigación.

Cómo se encuentra el niño herido en el accidente sobre la Ruta 40

Fuentes del hospital de Bariloche señalaron a este medio este sábado por la mañana que el niño de 9 años está actualmente internado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) «en seguimiento-observación».

El nene presenta «politraumatismo con traumatismo craneoencefálico».