Advierten por trabajos sobre la Ruta 40, entre Bariloche y Dina Huapi: detectaron cartelería no autorizada

Sobre la Ruta 40, entre Bariloche y Dina Huapi, el personal del 20° Distrito Río Negro de Vialidad Nacional desarrolla tareas de perfilado de banquinas, desmalezamiento mecánico y limpieza. Además de un relevamiento visual completo del tramo para planificar futuras intervenciones. Detectaron cartelería no autorizada. Los trabajos durarán varias semanas. Desde el organismo pidieron circular con precaución.

Tareas para mejorar «las condiciones de seguridad» sobre la Ruta 40

«Las tareas de conservación que se realizan en el tramo buscan mejorar las condiciones de seguridad y, al liberar cunetas y zonas de escurrimiento, favorecer las condiciones para el deslizamiento del agua y ampliar el campo visual de conducción», señalaron en un comunicado desde Vialidad Nacional.

Explicaron que el perfilado de banquinas «se realiza en los sectores con un avanzado descalce de calzada, donde se trabaja con en el aporte de material recuperado y su posterior nivelación y compactación». Agregaron que «esto permite recomponer sectores con pérdida de material granular, mejorar las condiciones de circulación vehicular y generar para los usuarios espacios seguros de detención ante situaciones de emergencia».

Sumaron que por otra parte, se lleva adelante el corte de vegetación en banquinas, cunetas, zona de camino y por debajo de las barandas metálicas. «Estas tareas de remoción y disposición de material orgánico permitieron mejorar la visibilidad, el escurrimiento superficial del agua, la seguridad y optimizar el aspecto general del corredor», subrayaron.

Además, como parte del relevamiento visual de la zona de camino del recorrido, se constató la presencia de cartelería y vallas publicitarias no autorizadas en zona de camino que generan obstrucciones a las tareas de conservación y riesgos a la seguridad vial. Comunicaron que «para solucionar esta situación se iniciaron los trámites correspondientes para su pronta resolución».

Pidieron circular con precaución por la Ruta 40

Desde Vialidad Nacional anunciaron que «las tareas continuarán durante las próximas semanas, por lo que solicitaron «a los conductores respetar las velocidades de circulación, prudencia al realizar maniobras de adelantamiento y no detenerse sobre la calzada. Asimismo, llevar las luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad».

Recordaron que si se requiere asistencia para emergencias, los usuarios pueden comunicarse las 24 horas, todos los días, llamando a las líneas gratuitas 0800-222-6272 / 0800-3330073 o enviando un mensaje de texto vía Whatsapp al 11 2273-4519. Además, antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional.