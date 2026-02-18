Cortes en la Ruta 65 de Cipolletti por obras: hasta cuándo dura el cierre del paso a nivel y cómo son los desvíos

El tránsito en la Ruta 65, a la altura de avenida Perón en Cipolletti, presenta restricciones por tareas de reasfaltado y obras viales. El municipio confirmó que continúan los trabajos en uno de los accesos más utilizados de la ciudad y pidió circular con precaución por los desvíos señalizados.

La información fue confirmada por fuentes municipales, que precisaron que las intervenciones forman parte del plan de ampliación de accesos y construcción de derivadores. Las tareas se ejecutan bajo el contrato vigente con Vialidad Provincial.

Cortes y desvíos en Ruta 65 modifican la circulación en Cipolletti

Desde las 6 de este miércoles rige además un corte en el paso a nivel de avenida Perón, que se extenderá hasta el viernes. La interrupción está a cargo de la empresa Ferrosur, que realiza trabajos de readecuación ferroviaria en el cruce.

El intendente Rodrigo Buteler indicó días atrás en sus redes sociales: «Gracias a los vecinos por la paciencia, recta final para ordenar todo el paso de la Ruta chica y Circunvalación». También señaló que la finalización de la obra está prevista en aproximadamente un mes y medio.

Foto: Matías Subat.

Mientras dure la restricción en Perón, el municipio recomendó utilizar vías alternativas como Maestro Espinosa, Vélez Sarsfield y el cruce ferroviario por Puerto Belgrano con salida por General Paz para quienes se trasladan entre Cipolletti y Fernández Oro.

El derivador de Mosconi ya funciona y cambia el acceso a Fernández Oro

Dentro del mismo proyecto, ya se encuentra habilitado el derivador en el empalme de Ruta 65 con Mosconi. El nuevo acceso opera como vía alternativa para descomprimir el tránsito que antes se concentraba en los ingresos céntricos.

Según Vialidad Rionegrina, el plan integral incluye isletas canalizadoras, iluminación, semáforos, cordones, banquinas y defensas metálicas en distintos tramos. En el sector de Perón continúan tareas de replanteo y ampliación, junto a un nuevo sistema de alcantarillado para ensanchar carriles y optimizar radios de giro.

La inversión supera los 1.600 millones de pesos y combina infraestructura vial con adecuaciones ferroviarias en uno de los corredores más transitados de Cipolletti. Las autoridades informaron que los trabajos avanzan por etapas y que los cortes serán informados de manera progresiva.