Fuerte accidente en la Ruta 22 a la altura de la curva de Cervantes: hay dos heridos

Un grave accidente de tránsito se registró este martes alrededor de las 14 horas en la Ruta Nacional 22, a la altura de la curva de Cervantes. Por causas que aún se investigan, un camión de grandes dimensiones terminó incendiado.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía, bomberos voluntarios de Cervantes y personal médico, quienes asistieron a los involucrados en el siniestro. Como consecuencia del choque, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Cervantes para su atención médica.

Debido al incidente, el tránsito fue desviado en el ingreso a la curva para permitir las tareas de emergencia y garantizar la seguridad de los conductores que circulan por la zona. Se recomienda precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial mientras continúan las tareas en el lugar.

En desarrollo.