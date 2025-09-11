Cuándo se inaugurará la Feria del Libro 2025 en Neuquén: habrá una «sorpresa especial» en la apertura

La Feria del Libro de Neuquén en la puerta de una nueva edición. Foto: Archivo Cecilia Maletti.

En el contexto de los 121 años de la ciudad, este viernes 12 de septiembre abrirá sus puertas la XII edición de la Feria Internacional del Libro Neuquén, que como todos los años lleva el nombre de Marcelo Martín Berbel, en homenaje a su figura. Los horarios de la inauguración y el cronograma. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini dijo que la actividad este 2025 «vino reforzada» y anticipó una sorpresa.

Otras inauguraciones además de la apertura de la Feria del Libro 2025 en Neuquén

Desde el Municipio comunicaron que la feria quedará formalmente abierta mañana a las 14. Pasqualini adelantó que habrá una sorpresa especial en la apertura. Por otro lado, antes, a las 10, el Ejecutivo local inaugurará la nave I del Polo Científico-Tecnológico, sede del futuro Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta.

Agregaron que el sábado por la mañana quedará habilitado el Balcón del Valle.

Feria del Libro 2025 en Neuquén: más de 100 stands y expositores

Esta feria, que estará abierta durante 10 días, tendrá más de 100 stands y expositores. Además tendrá auditorios, un espacio para las infancias, un sector para la juventud y un escenario para actividades infantiles.

Podrá recorrerse en el Parque Central y el Museo Nacional de Bellas Artes. Será con entrada libre y gratuita.

Feria del Libro 2025 en Neuquén: espectáculos y horarios

Para los más chicos se montó una carpa infantil con activaciones y espectáculos infantiles de la mano de Los Musis de Prófica y Los Entretenedores. También habrá dos auditorios y un escenario principal, que será el espacio de cierre el 21 de septiembre, con un show para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante.

Además se presentarán artistas y bandas locales como Mariano Delgado, Soul Goodman, Despertar los Grises, Zeze Nou Trio, Ailuz, Rondas de Canciones en Concierto y Jazz and Words, Romeluz, Samanata Juncos, El Peligro de los Vientos, Manga de Agua, Los Rockan y La Gente No Lee, entre otros.

Los horarios de visita serán de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 21, y sábados y domingos de 14 a 22.

Cronograma de autores en la feria del Libro 2025 en Neuquén

El cronograma de presentaciones de autores nacionales que difundieron desde la organziación:

Viernes 12



•Luis Pescetti 19.30 hs. Presenta: “Botiquín emocional, para padres y docentes”

Sábado 13

•Mar Petryk 20 hs. Presenta: “Detonante”

Domingo 14



•Luciano Lutereau 19hs. Presenta: “Cada vez que decimos adiós” Duelos, separaciones y despedidas

•Florencia Canale 20hs. Presenta: “La cruzada”

Martes 16

•Patricia Suárez 19hs. Presenta: “La escena de tu vida: cómo escribir aquellos momentos que marcan tu experiencia”.

Miércoles 17

•Ariel Sujarchuk 18hs. Presenta: “Mañana es hoy, alianzas para una ciudadanía digital inteligente”.

•Claudia Piñeiro 20hs. Presenta: “La muerte ajena”

Viernes 19



•Verónica Boix 19hs. Presenta “La estrategia de la rana”

•Eduardo Sacheri 20hs. Presenta: “Demasiado Lejos”

Sábado 20

•Felipe Pigna 20hs. Presenta: “Conspiración en Londres”

Domingo 21



•Patricio Zunini 19hs. Presenta: “Borges enamorado”

•Luciano Saracino 20hs. Presenta: “El Eternauta: ¿sigue nevando ahí afuera?