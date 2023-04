Cuántos son los casos de dengue activos en Neuquén

Este miércoles se supo que habían casos de dengues detectados en personas con domicilio en Neuquén. Señalaron que los casos fueron en personas que habían viajado a otras provincias y aseguraron que la provincia sigue libre del mosquito transportador del virus. Hoy se confirmó la cantidad de personas contagiadas.

La directora del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia, Cecilia Miranda, habló con RÍO NEGRO sobre la situación epidemiológica que aqueja a quince provincias del país y sobre la posibilidad de que el virus esté presente en Neuquén, en este sentido descartó algunos comentarios «mal informados» y aclaró cuestiones para brindar mayor tranquilidad.

Miranda confirmó los casos detectados y dijo que solo fueron seis personas, con domicilio en Neuquén, que se presentaron con síntomas de la enfermedad del dengue, «muy pocos comparados a las cifras del resto del país». A su vez desmintió los comentarios que circularon en redes sobre que el contagio fue dentro de la provincia y señaló que, todos los casos son de personas que indicaron haber viajado a zonas con presencia del mosquito o que viven en otras provincias, pero aún continúan domiciliadas en Neuquén.

«El dengue está presente en 15 jurisdicciones, pero no en la Patagonia. En nuestra provincia no hay circulación de este vector», informó y agregó que las posibilidades de que llegue son casi nulas por las condiciones climáticas de la región. Para brindar mayor tranquilidad Miranda informó que, los casos detectados, no presentan un riesgo para la población neuquina ya que la enfermedad no se transmite de persona a persona.

Cómo prevenir contagios de dengue

Por otra parte señaló que resulta importante que ante cualquier síntoma, la persona debe acercarse ante algún centro médico y recordó que es necesario que las personas tengan conocimiento de cómo prevenir generar un hábitat para la incubación del mosquito.

– Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

– Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas).

– Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

– Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda.

– Manteniendo los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

– Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.

– Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

– Vertiendo agua hirviendo en las rejillas y colocándoles tela mosquitera.