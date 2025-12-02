Cuenta regresiva: las fechas clave del fin de clases y el inicio de las vacaciones de verano en Neuquén y Río Negro 

Quedan pocas días para el fin de las clases y la llegada de las vacaciones. (Foto: Flor Salto)

Se acerca el termino de las clases y la llegada de las Fiestas de Fin de Año. La actividad de las aulas será hasta una semana antes de Navidad. Cuándo comienzan las vacaciones de verano en Neuquén, Río Negro, y en el resto del país.

Cuándo terminan las clases del ciclo lectivo 2025 en Neuquén y Río Negro

Según lo informado por el Gobierno nacional y lo aprobado por los consejos de ambas provincias, el calendario escolar finalizará el viernes 19 de diciembre en Neuquén y Río Negro.

«El Calendario Escolar Situado (C.E.S) es la norma por la cual se da cumplimiento a lo prescripto por la ley y determina los plazos y las actividades técnico administrativas y docentes que rigen el Sistema Educativo Provincial. Es de cumplimiento obligatorio para todos los establecimientos Educativos públicos y de gestión privada, dependientes del Consejo Provincial de Educación del Neuquén», informaron desde el l Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación cuando se aprobó el período 2025.

Por provincia, cuándo terminan las clases y empiezan las vacaciones de verano

El 19 de diciembre será también el cierre para Chubut, CABA, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Los primeros en entrar en vacaciones serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe. Con fecha el 12 de diciembre son los distritos que culminarán antes la actividad escolar.

Por su parte, Santa Cruz hará lo propio el jueves 18 de diciembre.

Un grupo de provincias, conformado por Buenos Aires, Misiones y Salta, extenderá las clases hasta el lunes 22 de diciembre, mientras que La Pampa tendrá el cierre más tardío, fijado para el viernes 26 de diciembre.