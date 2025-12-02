Precaución en la Ruta 40: realizan obras de bacheo en un tramo transitado de Neuquén

Vialidad lanzó un comunicado para solicitar a los conductores que manejen con cuidado por la Ruta Nacional 40. Informaron que están realizando obras de bacheo y de mantenimiento por lo que habrá equipos trabajando.

El comunicado de Vialidad

Según la información brindada, el tramo afectado de la Ruta 40 es el comprendido entre el paraje San Ignacio y Catán Lil.

Vialidad señaló que la cuadrilla del campamento de San Martin de los Andes está realizando trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en frío sobre la Ruta Nacional.

Si bien el tránsito no estará interrumpido, se solicita a los usuarios «transitar con extrema precaución, reducir la velocidad de marcha y respetar las indicaciones del personal».