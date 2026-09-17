Cuenta regresiva para Bariloche a la Carta, “el faro de la gastronomía argentina”

“Del 5 al 12 de octubre, respiramos y vivimos gastronomía en Bariloche. Arranca un evento que transcurre en una ciudad del interior profundo, lejos de todo y que no pasa en Buenos Aires. Estamos orgullosos de esta construcción colectiva”.

De esta forma, Lucio Bellora, ideólogo y director de Bariloche a la Carta, lanzó la edición 13 del evento que nació como una propuesta turística para salir de la crisis ocasionada por la erupción del volcán Cordón Caulle Puyehue. A lo largo de los años, no solo logró consolidarse sino posicionarse como el evento gastronómico más importante del país que hoy aguarda su edición 13.

“Siempre con desafíos y coyunturas difíciles, pero con intenciones de crecer”, planteó Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche, durante el anuncio de las propuestas.

Bariloche a la Carta arranca el 5 de octubre. Foto: Chino Leiva

Como todos los años, el evento incluye el circuito gastronómico con más de 100 restaurantes, bares y cervecerías que ofrecen menúes especiales y atractivos descuentos. La feria en el Centro Cívico se prepara para recibir a más de 250 expositores y productores de Bariloche, Río Negro y la Patagonia. Por otro lado, los cocineros de Bariloche generarán intercambios con grandes referentes de la cocina nacional para crear cenas especiales, donde juntos crearán menús únicos que fusionan miradas, técnicas y sabores.

El intendente Walter Cortes valoró este tipo de eventos en Bariloche que generan “oportunidades para los trabajadores especialmente en la baja temporada”. “Tuvimos una excelente Fiesta de la Nieve y ahora, llega el BALC que tiene realmente mucha repercusión. Mucha gente concurre a los restaurantes,nos visita. Y cada edición es mejor que la anterior. El turista se va sorprendido”, celebró.

Bariloche a la Carta arranca el 5 de octubre. Foto: Chino Leiva

Bellora definió a Bariloche a la Carta como “el faro de la gastronomía identitaria en Argentina”. Lo calificó como “una plataforma promocional espectacular” ya que registra alrededor de 75 mil usuarios y el 70% no son de nuestra ciudad.

En esta edición, adelantó, habrá provincias invitadas y la primera será Córdoba, “con su promoción turística, sus productores y sus cocineros”.

Duante el lanzamiento, el gobernador Alberto Werertilneck recalcó que “cuando uno pierde la memoria, no valora lo que tiene”. “El BALC fue la salida del volcán junto con la Fiesta del Chocolate. En ese momento, habíamos desaparecido del mapa turístico de Argentina y del mundo y, teníamos que volver a competir”, recordó el mandatario.

Bariloche a la Carta arranca el 5 de octubre. Foto: Chino Leiva

En ese momento, agregó, el desafío fue salir de la estacionalidad del verano e invierno. “La propuesta fue que, de enero a enero, Bariloche tenga propuestas y desafíos nuevos. Lo logramos con más de un millón y medio de turistas por año. No es mérito del sector privado ni del público. Es de todos”, resaltó al tiempo que celebró que la producción de Río Negro estará presente en la nueva edición del BALC. “Venimos a mostrar nuestros productos y a construir identidad”, dijo.

Se puede acceder a la información detallada del programa, con las actividades, ofertas y menúes, a través de la página www.barilochealacarta.com.