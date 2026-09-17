Copa Davis: Erel, jugador de Turquía, palpitó el cruce con Argentina y habló de la superficie del Ruca Che

Yanki Erel, el segundo mejor singlista de Turquía, entrenando en el Ruca Che en la previa al cruce con Argentina. (Foto: Prensa AAT)

Cada vez falta menos para la histórica serie entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis en el Ruca Che. Este viernes se realizará el sorteo para determinar el orden de los partidos y la acción comenzará este sábado desde las 12, con dos encuentros de singles.

La previa ya se vive en Neuquén y Yanki Erel, la segunda mejor raqueta del combinado europeo, contó sus sensaciones en diálogo con La Nación antes del cruce ante el equipo capitaneado por Javier Frana.

«Nos espera una eliminatoria difícil. En cuanto a ranking y experiencia, el equipo argentino está muy por encima de nosotros», reconoció en primera instancia. Argentina se encuentra en el décimo lugar del ranking, mientras que Turquía, que accedió a esta fase luego de derrotar a Eslovenia como visitante en febrero, se ubica en el puesto 33.

Sin embargo, Erel, zurdo de 25 años y 1,78 metros que ocupa el puesto 329 del escalafón mundial, se muestra con confianza: «Tengo muchísima confianza, primero en mí mismo y luego en todo el equipo. En la Copa Davis cualquier cosa puede pasar», advirtió.

«No estamos en Argentina para perder», amplió. Además, recalcó la importancia que supone este cruce para su país: «Si vencemos a Argentina, habremos logrado algo histórico para Turquía. Queremos hacer historia y somos conscientes de ello. Estoy seguro de que daremos más de lo que tenemos», concluyó.

La superficie del Ruca Che y la importancia de la hinchada

Por otro lado, el turco reveló la reacción de su equipo al enterarse de dónde se iba a disputar la serie: «Sinceramente, más allá de las explicaciones, como equipo nos sorprendió bastante, porque estábamos pensando exclusivamente en polvo de ladrillo al aire libre», señaló.

Luego, amplió: «Los argentinos siempre son superiores en tierra, así que nos estábamos preparando en consecuencia. Cuando nos enteramos de la noticia nos quedamos realmente impactados. Si hubiéramos jugado esta eliminatoria en Turquía, nosotros mismos habríamos elegido cancha dura cubierta. Así que, en realidad, nos ha beneficiado: es una superficie que nos gusta».

De todas formas, hace unas semanas el capitán de Argentina, Javier Frana, explicó esta decisión en diálogo con Río Negro: «Para los jugadores es algo favorable que tengan una continuidad de superficie y no tengan que someterse al estrés y al riesgo que conlleva pasar de un escenario a otro en cuestión de días y a un nivel tan alto de competencia», explicó.

Yanki Erel es el jugador más experimentado de Turquía en Copa Davis. Debutó en 2021 y registra un récord de cinco victorias y seis derrotas (3-3 en singles y 2-3 en dobles), con un gran rendimiento en la última serie ante Eslovenia, con triunfos en ambas especialidades. A falta de confirmación oficial, lo más probable es que se mida con Francisco Cerúndolo en el Ruca Che, la mejor raqueta argentina.