Cuenta regresiva para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: cuándo se conoce la grilla, día a día

Kapanga y Karina se suman a la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: ¿La Joaqui será la próxima bomba?

Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén. Tan solo un mes nos separan del festival más grande de la Patagonia y el municipio adelantó que esta semana se conocerá la grilla día a día de los espectáculos.

Qué se sabe del cronograma de los artistas para la Fiesta de la Confluencia

La mayor incógnita para los fanáticos comenzará a develarse este miércoles. Pasqualini confirmó que mañana se dará a conocer el line up detallado por jornada. Aunque ya se conocen los nombres de peso —como Trueno, Luck Ra y No Te Va Gustar—, la organización revelará finalmente cómo se distribuirán los shows durante las cuatro noches: el 5, 6, 7 y 8 de febrero.

La funcionaria no se limitó al anuncio del cronograma: «La próxima semana habrá más sorpresas», adelantó, dejando la puerta abierta a nuevas confirmaciones o beneficios para los asistentes. Actualmente, el predio de la Isla 132 está siendo acondicionado para recibir a una multitud bajo un modelo de gestión de «costo cero» para el municipio, sustentado mediante financiamiento privado.

Fiesta de la Confluencia 2026: estos son los 19 artistas que tocarán en Neuquén en febrero

El municipio de Neuquén presentó la Fiesta de la Confluencia 2026 este viernes en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, revelaron los 19 artistas que tocarán en Neuquén en la nueva edición del festival más convocante de la Patagonia.

La grilla de la Fiesta de la Confluencia 2026: