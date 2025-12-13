Cuerpo encontrado en el Canal Grande de Roca: confirmaron cuándo se realizará la autopsia

El cuerpo encontrado en el Canal Grande de Roca será sometido a una autopsia entre el lunes y el martes, según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. El examen será realizado por el Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial y permitirá avanzar en la identificación de la víctima y en la determinación de la causa de muerte.

Cuerpo encontrado en el Canal Grande de Roca: así fue el hallazgo

El hallazgo se produjo tras un intenso operativo desplegado luego de que se alertara sobre la presencia de un cuerpo flotando en el canal. El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, había informado a este medio que se trataba de un hombre, pero no se había logrado establecer su identidad ni las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo a la información oficial, el cuerpo fue visto inicialmente a la altura de la calle San Juan, pero recién pudo ser atrapado unos 150 metros más adelante, debido a la corriente del agua. Una vez que fue retirado del canal, personal médico constató que no presentaba signos vitales y se activó el protocolo judicial correspondiente.

Tras la intervención de Criminalística y de la Fiscalía, se dispuso el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia. El resultado del examen forense será clave para determinar cómo murió la persona y si existió o no la participación de terceros.

Otro caso similar en el Canal Grande de Roca

El 24 de noviembre de 2025 también se registró un hallazgo similar en el Canal Grande de Roca. Ese día un empleado de la Usina fue quien alertó a las autoridades tras descubrir un cuerpo «flotando» en la zona de las compuertas.

El cuerpo era de un hombre de entre 30 y 40 años y se encontraba flotando en la zona del limpia rejas. Según la primera constatación, estaba con el torso desnudo y vestía una malla negra, además de presentar un corte visible en la pierna derecha. Horas más tarde, la identidad del fallecido fue confirmada por su hermana: se trataba de José Alberto Umanzo.