ANSES Ayuda Escolar en noviembre 2026: quiénes cobran y cuánto se suma por hijo a las asignaciones
ANSES confirmó las liquidaciones de noviembre 2026 para la AUH y el SUAF con el plus de $85.000 de la Ayuda Escolar Anual. Conocé cuánto se cobra de bolsillo con aumento y Tarjeta Alimentar, y qué familias reciben el pago.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará a partir de noviembre 2026 una nueva ronda de pagos de la Ayuda Escolar Anual, beneficiando de manera simultánea a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los trabajadores en relación de dependencia o monotributistas comprendidos en el SUAF que acreditaron la regularidad pedagógica durante septiembre pasado.
Esta partida extraordinaria vinculada a las asignaciones, que consolida un piso de $85.000 por alumno gracias a un refuerzo estatal que complementa el monto base de $55.672, se fusiona con el incremento general del 1,93% oficializado por la Resolución 303/2026, conformando pagos integrales de bolsillo que superan los $284.000 por menor en el régimen asistencial y escalan por encima de los $164.000 en el primer tramo del empleo formal registrado.
ANSES: quiénes cobran la Ayuda Escolar en noviembre 2026 y cómo se compone el piso de $85.000
El esquema de acreditación del subsidio educativo para este ciclo mensual responde a una regla operativa precisa:
- La ventana de los 60 días de espera: quienes no percibieron la asignación masiva automática durante el mes de marzo cobran el beneficio de forma diferida, exactamente dos meses después de haber completado y subido el formulario escolar; por tal motivo, en noviembre 2026 perciben los fondos aquellos titulares que cargaron la constancia oficial en septiembre.
- Composición del monto garantizado: la escala general fija un haber básico de $55.672, al cual el Poder Ejecutivo añade una compensación de $29.328, asegurando un importe final indiscutible de $85.000 por cada hijo.
- Edades y alcance asistencial: la cobertura rige para niños y adolescentes escolarizados desde los 45 días de vida hasta los 17 años inclusive, mientras que en los casos de hijos con discapacidad el cobro se mantiene vigente sin límite de edad.
Montos integrados de la AUH ANSES: asignación neta, Tarjeta Alimentar y Ayuda Escolar
Para los beneficiarios del régimen asistencial, la liquidación conjunta en la caja de ahorro bancaria acumula las siguientes partidas:
- Ingreso directo por hijo menor: la AUH registra un bruto de $159.611, depositándose en mano el 80% equivalente a $127.688,80 ($31.922,20 retenidos); al sumarse la Tarjeta Alimentar ($72.250 para hogares con un hijo) y los $85.000 de la Ayuda Escolar, el ingreso neto total de bolsillo alcanza los $284.938,80.
- Hogares con hijos con discapacidad: el cobro directo del 80% trepa a $415.763,20 ($103.940,80 de reserva anual); añadiendo los $72.250 de Alimentar y la asignación escolar completa de $85.000, la transferencia total asciende a $573.013,20 netos.
- Beneficiarios del Plan Mil Días: las familias que tienen a su cuidado bebés de hasta tres años de edad perciben además el Complemento Leche, el cual se eleva en noviembre 2026 a $60.203 mensuales por cada menor comprendido.
Escalas del SUAF ANSES con Ayuda Escolar: cuánto cobra cada rango salarial en noviembre 2026
Los trabajadores bajo relación de dependencia y pequeños contribuyentes del Monotributo perciben el subsidio escolar sumado a su escala de sueldo registrada:
- Rango 1 (ingresos más bajos): asignación por hijo de $79.816 más $85.000 de ayuda escolar, totalizando $164.816 por menor ($344.864 en casos de discapacidad).
- Rango 2: asignación familiar de $53.841 más $85.000 de ayuda escolar, completando $138.841 por menor ($268.839 con discapacidad).
- Rango 3: asignación básica de $32.566 más $85.000 de ayuda escolar, alcanzando $117.566 por menor ($201.026 con discapacidad).
- Rango 4 (ingresos más altos dentro del tope): asignación de $16.806 más $85.000 de ayuda escolar, percibiendo $101.806 finales por menor.
Paso a paso en Mi ANSES: cómo presentar el Certificado de Escolaridad para cobrar antes de fin de año
Aquellas familias que todavía no tramitaron la constancia pedagógica pueden subir el documento digital para destrabar el pago en las liquidaciones de cierre de año:
- Ingreso con CUIL: acceder al portal
anses.gob.aro abrir la aplicación móvil Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Generación del formulario oficial: dirigirse a la sección «Hijos«, ingresar en «Presentar Certificado Escolar«, seleccionar los datos del alumno y presionar en «Generar Certificado» para descargar el formulario PS 2.68.
- Firma en el colegio: imprimir la constancia y presentarla en la escuela, jardín o centro de formación para que las autoridades la rubriquen con sello legible de la institución.
- Carga fotográfica en la plataforma: tomar una fotografía nítida del papel firmado, sin reflejos ni sombras, y subirla en el mismo apartado digital para obtener el código de validación del trámite.
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