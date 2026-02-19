«Cuidarte también es una forma de amor»: mes de testeos gratuitos para VIH y sífilis en Neuquén

Por el Día de los Enamorados y durante todo el mes de febrero, una reconocida institución de salud de Neuquén lanzó una campaña gratuita de testeos masivos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

«Cuidarte también es una forma de amor” le pusieron por nombre a la iniciativa que es inédita por su magnitud. Se realiza sin cupos, sin costo y durante todo el mes. La campaña incluye testeos rápidos y confidenciales para HIV, Sífilis y Hepatitis B.

“Mediante equipo profesional de la Clínica Doctor Roberto Raña, con el apoyo de algunos proveedores, se lleva adelante esta campaña de compromiso con la prevención y el cuidado”, asegura Lorena Gallegos, referente del área de Inmunoserología, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El equipo que organiza la iniciativa está compuesto por las bioquímicas Mara Cáceres, Jazmín Alí y Lorena Gallegos. Particularmente, Lorena se desempeña como gerente de Calidad de la «Clínica Raña» y además, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad del Comahue.

El objetivo de la actividad es promover el diagnóstico temprano y el cuidado responsable de la salud sexual en un contexto de aumento de casos de sífilis a nivel nacional y provincial.

“Las cifras alcanzaron niveles récord en 2025 y continúan en ascenso. Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional, los diagnósticos de sífilis han crecido de manera sostenida en los últimos años”, aseguran desde la institución.

«La campaña es gratuita, no se necesita orden médica ni ayuno previo, los resultados están alrededor de una hora, y ofrecemos asesoramiento profesional si se requiere. Garantizamos confidencialidad, como habitualmente procedemos”, dice la bioquímica e insiste en el poder de estar informados.

Sin embargo, remarcan que solo con el testeo no alcanza. Es necesario reforzar en tres pilares: la detección (test), prevención (por medio de métodos de barrera en las relaciones sexuales) y en tercer lugar, la vacunación.

Cómo surge la campaña de testeos rápidos

“Surge como parte del compromiso de la Clínica Doctor Roberto Raña con la salud de la comunidad neuquina. Este tipo de campañas no es nuevo a nivel sanitario, pero cada edición se adapta al contexto local y a las necesidades de la población”, asegura Lorena.

Por otra parte, la propuesta intenta resignificar una fecha que suele tener un enfoque comercial, como es San Valentín, llevándola a una dimensión de cuidado de la salud, prevención y responsabilidad.

Para esta edición, se planificó un alcance amplio durante todo el mes y sin cupo. “La intención es facilitar el acceso al diagnóstico y reforzar el mensaje de que saber el propio estado serológico es una herramienta fundamental dentro de todas las estrategias de prevención, junto con el uso de métodos de barrera y vacunación”, asegura Lorena.

“Esperamos un balance muy positivo, no solo por la participación de las personas que ya se están acercando a testearse, sino también por el trabajo coordinado que permitió mejorar la llegada del mensaje y fortalecer las acciones de prevención desde una estrategia institucional integrada”, comenta la referente.

“Conocer el propio estado serológico permite iniciar tratamientos de manera oportuna, evitar complicaciones y cortar la cadena de transmisión”, explica la bioquímica. Es que muchas infecciones pueden cursar sin síntomas, por lo cual, el testeo es fundamental.

Dónde realizar los testeos gratuitos: dos sedes

Los tests se podrán realizar de manera voluntaria y gratuita hasta finalizar el mes en dos sedes: Tucumán 71, Neuquén capital de Lunes a viernes de 7 a 15 y en Panamá 985, Centenario, de Lunes a viernes de 7 a 11.

Luego de una hora de realizado el test, los pacientes pueden retirar los resultados. “Si hay algún resultado qué confirmar o que requiere asesoramiento, profesionales lo atenderán personalmente”, insiste Lorena Gallegos.

Para más información, se puede consultar en el sitio web o redes sociales de la institución o comunicarse por Whatsapp al 299580950.