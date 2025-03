De Baby Etchecopar a Juan Grabois: repudian la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz

Después de las masivas movilizaciones por el 24 de marzo, Vialidad Nacional destruyó un monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz. Sin aclararlo oficialmente, el organismo sostuvo que fue porque no cumplía con las normas necesarias: el hijo del escritor, Esteban Bayer, denunció que fue un «mensaje violento al mejor estilo mafioso«. Artistas, organizaciones sociales y hasta trabajadores de vialidad repudiaron la destrucción del homenaje al escritor de La Patagonia Rebelde.

«A mi me sacudió mucho ver como una pala le rompía la cara. Lo que no pudieron durante la dictadura -hacerlo desaparecer- lo intentan ahora dejándolo hecho escombros, hierros retorcidos», afirmó Esteban en contacto con Alejandro Bercovich.

Por su parte, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grosso, recriminó lo sucedido y hasta anticipó que la obra se volverá a realizar. «Ante este intento del Gobierno Nacional de borrar la historia de los santacruceños y de los patagónicos, hemos tomado la decisión de restituir el monumento a Osvaldo Bayer y la Patagonia Rebelde. Porque somos rebeldes por naturaleza», indicó en su cuenta de X.

En la misma línea, el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, calificó la destrucción de la obra como un acto de vandalismo. «Repudio total al acto de vandalismo contra el monumento a Osvaldo Bayer. Su legado en defensa de los derechos humanos y su obra ‘La Patagonia Rebelde’ son un testimonio invaluable de la lucha por la justicia. La memoria no se destruye, Santa Cruz no olvida», sentenció en sus redes sociales.

Asimismo, la seccional de Santa Cruz del Sindicato de Trabajadores Viales también apuntó contra la demolición del monumento y emitió un comunicado al respecto.

En la televisión, el famoso conductor Baby Etchecopar dijo en su característica editorial «Basta, Baby» que le dolió mucho lo acontecido: «No hay ningún derecho y además, mucho menos, sacarlo con esa pala. Yo lo conocí a Osvaldo Bayer. Si vos me dejás que yo haga una descripción de lo que veo: están sacando el cadáver de Bayer con una pala mecánica de la tierra. Qué querés que te diga. A mi me dolió mucho«.

El músico León Gieco escribió una nota de opinión en Página 12 en donde recordó a la dictadura y cómo hacía la cultura para atravesar los actos de censura: «Este tipo de actitudes siempre terminan igual: les va a salir el tiro por la culata».

Asimismo, el referente de Patria Grande, Juan Grabois, publicó un video junto al hijo de Osvaldo Bayer -quien en pocos días estará visitando Villa La Angostura- en donde se ve un viejo fragmento del escritor diciendo «¡Viva la libertad, carajo!»: «Se roban todo. El país, las criptomonedas, hasta las palabras. Pero nosotros no olvidamos».

Se roban todo. El país, las criptomonedas, hasta las palabras.

Pero nosotros no olvidamos.

Osvaldo vive,

la lucha sigue.

¡Viva la Libertad, Carajo! pic.twitter.com/dU3vy7KESO — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 27, 2025

La asociación de derechos humanos H.I.J.O.S también recordó al escritor en sus redes sociales y sentenciaron que «quienes intentan borrarlo lo estarán multiplicando». También se sumaron otros dirigentes como Myriam Bregman o el ex secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

Todo nuestro repudio ante la destrucción de la obra de arte de Oswaldo Bayer en la provincia de Santa Cruz .El gobierno de @JMilei cree que borrando la imagen de Don Osvaldo hacen desaparecer la historia de lucha de un pueblo y la identidad de una región que se rebeló a los… pic.twitter.com/3k6Nph0R2L — Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) March 26, 2025

Qué dijeron desde Vialidad por la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer

Si bien no lo manifestó en un comunicado oficial, desde Radio Con Vos indicaron que desde Vialidad informaron que la demolición del monumento fue porque la estructura no contaba con la habilitación correspondiente y que la medida se llevó adelante porque la zona debía quedar libre de este tipo de construcciones. Asimismo, informaron que la obra iba a ser devuelta a un ministerio de Santa Cruz.

«Es un disparate la explicación que dio Vialidad Nacional que era un peligro. El que conoce el lugar sabe que es una rotonda enorme que todo el mundo va bajando la velocidad. Un disparate total», respondió Esteban Bayer.

A su vez, el intendente de Río Gallegos afirmó que “el daño que han hecho” fue tan grave “que no pueden arreglarla”.

Además, aseguró que los justificativos que dieron desde Vialidad Nacional “son totalmente falaces y mentirosos” y que se suman “a la decisión política de dos o tres que atacan a una institución” como es la figura de Bayer.

Por otra parte, indicó que “no solamente no avisaron absolutamente a nadie” ni desde el Gobierno Nacional ni desde Vialidad, sino que “tampoco lo justificaron” debidamente, dado que nunca hubo problemas pluviales, como aseguraban, ni contamina visualmente a la gente, porque está situado en el portal de ingreso de Río Gallegos.

«Una institución del Estado destruyó un patrimonio de todos. Eso es lo más grave: mandar a una institución gubernamental, que pagamos entre todos, a destruir algo que hemos pagado también entre todos y que representa nuestra Patagonia”, manifestó.