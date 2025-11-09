De Dua Lipa a Eminem: los artistas más fáciles y difíciles para practicar inglés con música

Desde Dúa Lipa, pasando por Los Beattles, te contamos los artistas que podés escuchar para practicar tu inglés. A la hora de aprenderlo , muchas veces se atraviesan muchas etapas de frustración. Si bien las formas más comunes para incorporar la gramática son los libros y las clases con profesores, una manera fácil y entretenida de ejercitar el idioma es a través de la música. Escuchar música es una práctica universal. Según el Sistema de Información Cultural de la Argentina, el 97% de la población escucha música, y 3 de cada 4 personas lo hacen por internet.

En el medio, la gran Dúa Lipa

Por esta razón, la música también es una de las estrategias más entretenidas y efectivas para mejorar el inglés. Permite ampliar el vocabulario, practicar la pronunciación y acostumbrar el oído a distintos acentos. Por eso, la plataforma de idiomas Preply realizó un estudio que analizó las letras de más de 150 artistas y determinó cuáles son los más fáciles y los más difíciles para quienes están aprendiendo inglés.

En un nivel intermedio aparece, por ejemplo, Dua Lipa, la cantante y compositora albanesa nacida en Londres que se presentó en Argentina ayer y anteayer en River Plate. Dua Lipa no es ni muy simple ni muy compleja en sus canciones y puede ser también una puerta de entrada para quienes ya tienen una base de inglés. Temas como Levitating o Don’t Start Now contienen expresiones modernas y frases cortas, ideales para quienes quieren practicar inglés conversacional y actual.

La lista de los más difíciles empieza con Eminem

Eminem: un artista que cambió la escena del rap estadounidense, colaboró con numerosos músicos, como Snoop Dogg, e incluso compuso la icónica canción “Diamonds” de Rihanna. Sus canciones tienen, en promedio, 841 palabras, lo que lo posiciona como el artista con el nivel más alto de complejidad léxica. Recomendación: Rap God, con más de 1.500 palabras en apenas seis minutos, abunda en jerga, metáforas y juegos de palabras. Es un verdadero desafío lingüístico y musical. “Las letras de Eminem son un laboratorio lingüístico”, analiza el estudio. “Son ideales para niveles avanzados que buscan ampliar vocabulario y velocidad de comprensión”.

Kendrick Lamar: quien en octubre se presentó en el Estadio River Plate, tiene colaboraciones destacadas como All the Stars con SZA, que supera las 2.489 millones de reproducciones en Spotify. Al igual que Eminem, comparte el mismo género musical y se encuentra entre los artistas con mayor complejidad léxica y gramatical en sus canciones. Recomendación: HUMBLE, dentro del disco DAMN de 2017.

Tyler the creator: un artista admirado no solo por su universo creativo en las canciones y shows en vivo, sino también por su estilo personal. Con el anuncio de su participación en el próximo Lollapalooza 2026, muchos fanáticos esperan disfrutar de sus canciones en vivo. Recomendación: See you again, en colaboración con Kali Uchis. Si bien es una canción con pausas, contiene una gran densidad de palabras, al igual que muchas canciones del artista, convirtiéndolo en un artista con una propuesta musical compleja para aprender inglés.

La plataforma tomó los temas más populares de cada artista y consideró una serie de factores, como la frecuencia de las palabras, el uso del vocabulario, la complejidad gramatical y la densidad de palabras por minuto. Es lógico pensar que los raperos son los artistas que presentan mayor complejidad a la hora de aprender sus letras.

Cuáles son los artistas más fáciles para aprender inglés

Keane: la banda inglesa creada en 1995, con más de 15 álbumes y cientos de giras, cuenta con algunas de las canciones más simples para escuchar y aprender inglés al mismo tiempo. Recomendación: Somewhere only we know, una canción que acompaña cientos de soundtracks de películas.

Fleetwood Mac: la banda de folk formada en 1967 en el Reino Unido, es una gran opción para aprender inglés mientras se disfrutan clásicos como Everywhere. Recomendación: Dreams, una canción con más de 2.350.938.284 en Spotify, es una gran oportunidad para empezar a escuchar un poco de folk y sumar un género musical a la playlist.

The Beatles: marcaron un antes y un después en la historia de la música mundial, con canciones como Let It Be o Here Comes the Sun. Las composiciones de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr no solo son un placer sonoro, sino también una excelente forma de incorporar nuevas palabras al vocabulario. Recomendación: You’ve got to hide your love away, una gran canción con un tempo lento que hace que cada palabra se escuche con total claridad.

Si bien el rap es el género con mayor complejidad, tanto gramatical como por la densidad de palabras por minuto, el rock presenta letras más simples. Se trata de un género con una riqueza musical inigualable, tanto por la diversidad de instrumentos como por la claridad en la pronunciación.

Consejos para aprender inglés con música

Escuchar música puede ser una herramienta poderosa si se combina con una práctica consciente. Las recomendaciones son: comenzar con artistas simples, leer la letra mientras se escucha la canción, repetir y cantar para mejorar la pronunciación y la memoria auditiva, aumentar gradualmente la dificultad incorporando artistas más complejos como Eminem, y combinar la música con otras actividades como ver series o tomar clases online.

Así como existen series recomendadas según el nivel de inglés, desde básicas hasta avanzadas, la música también puede adaptarse a cada etapa del aprendizaje.