Calendario ANSES septiembre 2026: fechas y novedades para jubilados y beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da inicio, este martes 8 de septiembre 2026, a su cronograma mensual de pagos, el cual llega con una actualización general del 2,11% en los haberes y la ratificación del bono previsional extraordinario de $70.000.

El esquema escalonado por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) activará durante su primera semana las transferencias bancarias para jubilados y pensionados de la mínima, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y trabajadores registrados contemplados en el sistema SUAF.

Jubilaciones mínimas y Pensiones No Contributivas ANSES: cronograma de la primera semana de septiembre 2026

Conforme a lo reglamentado por la Resolución 257/2026 y el Decreto 824/2026, el haber básico de la jubilación mínima se ubica en $428.633,20, cifra que alcanza los $498.633,20 brutos al incorporarse los $70.000 del bono complementario.

Las fechas de pago para la jubilación mínima entre el 8 y el 11 de septiembre 2026 son:

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre 2026.

En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC), las prestaciones por Invalidez y Vejez perciben un básico de $300.043,24 ($370.043,24 con el refuerzo estatal), mientras que las Madres de 7 hijos cobran el equivalente al piso previsional ($428.633,20 más el bono, totalizando $498.633,20).

El calendario para las PNC en la primera semana se organiza agrupando dos números por día:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 8 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre. (Asimismo, el martes 8 de septiembre la ANSES liquidará las asignaciones familiares para beneficiarios de PNC por discapacidad, sin distinción de DNI).

ANSES: fechas de cobro AUH y asignaciones familiares del SUAF en septiembre 2026

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH), el importe bruto sube a $154.031. Tras aplicarse la retención obligatoria del 20% que se liquida contra presentación de la libreta, el depósito directo en cuenta bancaria es de $123.224,80 por menor a cargo (y $401.229,60 de pago directo para AUH por discapacidad).

A estos importes se les integran las partidas de la Tarjeta Alimentar ($72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más) y el Complemento Leche 1000 Días ($58.098 para niños de hasta 3 años).

Las fechas de acreditación bancaria para la AUH y las asignaciones del SUAF coinciden en el tramo inicial del mes:

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre 2026.

En paralelo, las prestaciones por Prenatal comenzarán a liquidarse el jueves 10 de septiembre 2026 (DNI 0 y 1) y viernes 11 (DNI 2 y 3).

La Asignación por Maternidad y las Asignaciones de Pago Único (APU) se acreditarán el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre 2026, para todas las terminaciones de DNI.

Septiembre 2026: Asignación por Embarazo y consulta de liquidaciones en Mi ANSES

La Asignación por Embarazo también adopta el nuevo valor de $154.031 ($123.224,80 netos directos más los extras nutricionales de la Ley de los Mil Días), iniciando su esquema de pago en la segunda mitad de la semana:

DNI finalizados en 0: jueves 10 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 1: viernes 11 de septiembre 2026.