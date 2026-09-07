Lo condenaron a 25 años por producción, distribución y tenencia de material de abuso infantil en Cipolletti

La audiencia en la que se homologó el acuerdo se realizó en el Foro Penal de Cipolletti.

Un hombre fue condenado a 25 años de prisión efectiva por distintos delitos contra la integridad sexual de niños y por la producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. El acusado reconoció su responsabilidad penal durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti y aceptó la pena acordada entre la Fiscalía y la Defensa Pública.

La fiscal Rocío Guiñazú presentó el pedido de pena con la conformidad de la defensora oficial Silvana Ayenao y la participación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo de Alicia Merino, en representación de las víctimas. El tribunal homologó el acuerdo y dispuso que la condena comenzara a ejecutarse de inmediato.

Una investigación que sumó nuevas víctimas

El proceso comenzó con una investigación de la Fiscalía de Cipolletti que permitió identificar al condenado como responsable de los abusos y de la elaboración del material. En julio de 2025 se le formularon cargos y se dispuso su prisión preventiva.

Un año después, esa medida fue extendida luego de que la investigación permitiera detectar nuevas víctimas. Durante la etapa de pesquisa se realizaron entrevistas con familiares y allegados y entrevistas en Cámara Gesell a los niños y adolescentes identificados.

También fueron secuestrados dispositivos móviles y otros elementos de interés para la causa, que luego fueron sometidos a distintos análisis periciales. En paralelo, se brindó acompañamiento especializado mediante la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) y los organismos de protección correspondientes.

Otro imputado en la misma causa

La investigación también derivó en una acusación contra un segundo hombre. En abril de 2026, la Fiscalía le formuló cargos por tenencia del material y encubrimiento. Según se informó, también cumple prisión preventiva por el plazo de un año.

En la audiencia de este lunes, el principal acusado admitió los cargos atribuidos por la Fiscalía y prestó conformidad con la pena de 25 años de prisión efectiva.

El tribunal colegiado estuvo integrado por los jueces Julio Sueldo, María Florencia Caruso Martín y Marcelo Gómez. Además de establecer la pena, dispuso que el condenado asuma los costos del proceso judicial.

La pena se ejecutará de manera inmediata

La condena comenzó a cumplirse en forma inmediata luego de que las partes renunciaran a los plazos de apelación. La Fiscalía señaló además que el artículo 56 bis de la Ley 24.660 impide otorgar determinados beneficios del período de prueba a personas condenadas por delitos considerados graves.

Entre las restricciones mencionadas se encuentran las salidas transitorias, la semilibertad, la prisión discontinua, la semidetención y la libertad asistida.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron mantener reserva sobre toda información que pueda permitir identificar a las víctimas. Recordaron que las leyes nacionales 20.056 y 26.061 prohíben difundir datos, nombres, antecedentes o imágenes que permitan reconocer, de forma directa o indirecta, a niños, niñas y adolescentes involucrados.