Así fue la fiesta íntima donde se casaron Lali Espósito y Pedro Rosemblat: torta camuflada y souvenirs irónicos

A pesar de las estrictas medidas de seguridad para resguardar la intimidad del festejo en la exclusiva casona de San Telmo, los detalles de la boda del año entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzaron a salir a la luz. Lejos del protocolo tradicional, la pareja organizó una celebración atravesada por la ironía, los guiños virales y una puesta en escena que ya es tendencia en redes sociales.

Si bien durante las primeras horas de la jornada los invitados respetaron la premisa de no compartir imágenes del interior del recinto, con el correr de la fiesta el misterio se rompió. Así, salieron a la luz los regalos personalizados para los asistentes y el postre central que requirió una logística especial.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo.

La mega torta de Damián Betular y el operativo «camuflaje» para que no se filtre nada de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Uno de los secretos mejor guardados del casamiento fue el diseño de la torta nupcial, una creación exclusiva que quedó en manos del reconocido pastelero Damián Betular. La pieza no solo destacó por su estética, sino por el celoso traslado hacia la casona:

El diseño: una imponente estructura de varios pisos en color blanco impecable, adornada con volados decorativos y sutiles detalles en rosa pálido.



una imponente estructura de varios pisos en color blanco impecable, adornada con volados decorativos y sutiles detalles en rosa pálido. Logística extrema: Betular arribó al predio a bordo de una combi junto a su equipo. Durante la descarga, taparon la torta con una gran tela blanca para evitar que los paparazzis apostados en la vereda lograran captar la imagen.



Betular arribó al predio a bordo de una combi junto a su equipo. Durante la descarga, taparon la torta con una gran tela blanca para evitar que los paparazzis apostados en la vereda lograran captar la imagen. La filtración: fue la cuenta de X (ex Twitter) Fandom Aguerrido la encargada de revelar la primera postal del pastel nupcial montado sobre una mesa en el jardín exterior del complejo.

La torta del casamiento de Lali y Pedro https://t.co/yT9OhmMlup — Fandom Aguerrido (@FandomAguerrid) November 1, 2026

Souvenirs irónicos y el guiño a la frase viral de Lali en LAM

Fieles al estilo descontracturado que los caracteriza, Lali y Pedro Rosemblat decidieron burlarse de sí mismos y de la exposición mediática a la hora de elegir los recuerdos de la fiesta y hasta el dress code de sus amigos más cercanos:

El encendedor oficial: los presentes se llevaron de regalo un encendedor blanco con un logotipo de las iniciales «LP» y una inscripción contundente: «YO FUI AL CASAMIENTO DEL NOVIO DE LALI».

Cajas misteriosas: el mismo diseño de las iniciales apareció impreso en color rojo sobre unas pequeñas cajas blancas, reveladas en las historias del actor y humorista Tomás Quintín Palma.