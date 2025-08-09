Decomisaron 49 animales en Paso Córdoba de un camión que iba con destino a Neuquén: los motivos

El destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba decomisó este sábado casi 50 animales que iban en un camión con destino a Neuquén. En total, procedieron a retener 40 ovinos y 9 bovinos sobre Ruta 6.

El hecho pasó cerca del mediodía, a la altura del kilómetro 121, cuando los uniformados detuvieron un camión Volkswagen conducido por un joven de Plottier de 24 años.

El conductor manifestó que provenía de un establecimiento de Ingeniero Jacobacci y que iba en dirección a Neuquén capital.

Cuando le pidieron la documentación, presentó dos guías de traslado de animales en donde se constató que ambas tenían como destino un establecimiento de Río Negro que «no coincidía con el recorrido que realizaba».

Por esta irregularidad, decomisaron los 49 animales que transportaba y al transportista le labraron un acta por infracción a la Ley de Ganadería.

Mientras tanto, los bovinos y ovinos quedaron alojados en la Sociedad Rural, a disposición del área de Ganadería provincial.

Choque en cadena en Roca sobre Ruta 22

Un choque en cadena ocurrió este sábado sobre la Ruta 22, en uno de los ingresos a Roca. El tránsito estuvo demorado. Hubo cuatro vehículos involucrados. Una mujer fue trasladada al hospital con heridas leves, señalaron desde la Policía.