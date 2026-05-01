Del escenario al encuentro: Diario RÍO NEGRO en los grandes eventos de la región
En festivales y encuentros masivos, el diario de mayor circulación de la Patagonia es protagonista de esas verdaderas plataformas de interacción, comunidad y desarrollo económico con una estrategia clara: presencia territorial, propuestas participativas y contenido en vivo.
La temporada de festivales y encuentros masivos en la Patagonia confirma una tendencia: los eventos son hoy plataformas de interacción, comunidad y desarrollo económico. En ese marco, Diario RÍO NEGRO consolidó su presencia con stands en hitos como la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, la Fiesta Nacional de la Manzana y el Turismo Carretera.
La propuesta combinó visibilidad, cercanía y beneficios concretos. El stand funcionó como punto de encuentro con activaciones, juegos y el foco en el 114° aniversario: el sorteo de dos Toyota Yaris 0 km y otros premios, con una mecánica simple que impulsó la participación.
En la Confluencia —con picos de 370.000 personas en una noche— el diario capitalizó el alto flujo y reforzó el vínculo con audiencias locales y visitantes. La misma lógica se replicó en la Fiesta de la Manzana, donde el stand, ubicado en un acceso clave, se volvió parada obligada: espacio de descanso, foto con tapa intervenida, juegos para infancias y carga de cupones para el sorteo. Allí también se sumaron incentivos como la pileta de Vital Servicios.
La estrategia se extendió a eventos deportivos de alta convocatoria, como la 40° Corrida de Cipolletti y la Copa Los Hermanos, ampliando presencia y capturando historias vinculadas al deporte y la identidad regional.
Un diferencial fue la integración de contenidos en tiempo real: transmisiones en vivo desde los stands vía web, radio y YouTube, que ampliaron el alcance y sumaron a quienes no podían asistir.
En un entorno de alta competencia por la atención, la estrategia es clara: presencia territorial, propuestas participativas y contenido en vivo. Más que visibilidad, una experiencia directa con la comunidad.
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