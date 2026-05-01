Del escenario al encuentro: Diario RÍO NEGRO en los grandes eventos de la región

Streaming. La audiencia vibró con la cobertura en vivo desde el predio de la Fiesta de la Manzana.

La temporada de festivales y encuentros masivos en la Patagonia confirma una tendencia: los eventos son hoy plataformas de interacción, comunidad y desarrollo económico. En ese marco, Diario RÍO NEGRO consolidó su presencia con stands en hitos como la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, la Fiesta Nacional de la Manzana y el Turismo Carretera.

La propuesta combinó visibilidad, cercanía y beneficios concretos. El stand funcionó como punto de encuentro con activaciones, juegos y el foco en el 114° aniversario: el sorteo de dos Toyota Yaris 0 km y otros premios, con una mecánica simple que impulsó la participación.

La entrevista de Victoria Terzaghi a Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, durante las Jornadas de EnergíaON de Río Negro en junio del 2025. Este año, la cita será el 20 de mayo.

En la Confluencia —con picos de 370.000 personas en una noche— el diario capitalizó el alto flujo y reforzó el vínculo con audiencias locales y visitantes. La misma lógica se replicó en la Fiesta de la Manzana, donde el stand, ubicado en un acceso clave, se volvió parada obligada: espacio de descanso, foto con tapa intervenida, juegos para infancias y carga de cupones para el sorteo. Allí también se sumaron incentivos como la pileta de Vital Servicios.

La estrategia se extendió a eventos deportivos de alta convocatoria, como la 40° Corrida de Cipolletti y la Copa Los Hermanos, ampliando presencia y capturando historias vinculadas al deporte y la identidad regional.

Polo en Neuquén. Desde La Sarita, otro impactante streaming en el norte de la Patagonia: la Copa Los Hermanos.

Un diferencial fue la integración de contenidos en tiempo real: transmisiones en vivo desde los stands vía web, radio y YouTube, que ampliaron el alcance y sumaron a quienes no podían asistir.

Fiesta de la Manzana. El espacio de Río Negro en Roca convocó a miles de personas con atractivas actividades.

En un entorno de alta competencia por la atención, la estrategia es clara: presencia territorial, propuestas participativas y contenido en vivo. Más que visibilidad, una experiencia directa con la comunidad.