Denuncian que estudiantes de Bariloche quedaron varados tras su viaje de egresados en Camboriú

Familias de Bariloche y otras localidades de la región denunciaron demoras e incumplimientos en el regreso de estudiantes tras un viaje de egresados. Desde la firma organizadora aseguraron que se trata de reprogramaciones aéreas y que los jóvenes cuentan con alojamiento y pasajes.

Un grupo de padres del Instituto Superior Patagónico en Bariloche denunció que sus hijos se encuentran varados en Córdoba, tras el viaje de egresados en Camboriú, Brasil, con la empresa de turismo estudiantil Travel Dreams F2. El regreso a Bariloche estaba previsto para el 31 de diciembre.

“Hay otros chicos de San Martín de los Andes, Esquel, El Bolsón y Lago Puelo que tampoco pudieron volver. Un grupo de Esquel volvió, pero se pagaron el pasaje. Lo cierto es que hoy, los pibes no tienen ni toallas para bañarse. No tienen ropa interior. Estamos esperando que lleguen a Bariloche y vamos a ir por el lado legal”, lanzó Yanina Villagra, madre de una de las alumnas.

La mujer advirtió que si este sábado a las 19, los chicos “finalmente, no se suben al avión, los padres partirán en su búsqueda a Córdoba. Si hubiesen tenido un viaje espectacular, uno se aguanta uno o dos días más. Pero lo cierto es que fue una pesadilla”.

Este diario consultó a Germán Frers, de la empresa Travel Dreams F2, que respondió por mensaje de texto. “Estamos a dos manos atendiendo el tema, en realidad no hay chicos varados sino con reprogramaciones aéreas. Todos tienen su ticket aéreo y están alojados en el hotel”, dijo. Y agregó: “Ayer la tormenta de Córdoba reventó los parabrisas de los aviones, a los chicos los bajaron y hubo que volver a alojarlos. No es verdad que la empresa desapareció, ni que hay pasajeros varados. Hay una demora en el retorno. Los chicos van a ir volviendo acorde a sus reprogramaciones».

Denunciaron más incumplimientos

El viaje fue contratado en 2024, manifestaron los padres, “con la promesa de siete noches en Brasil y la última fiesta de cierre en un hotel de Córdoba. Siete excursiones, boliches todas las noches con todo incluido, puntos de hidratación en las playas y comidas incluso en el viaje de ida y vuelta”.

Yanina aseguró que, hasta último momento, la empresa no informó la fecha del viaje. “En principio, iban a viajar el 12 de diciembre y una semana antes, nos cambiaron la fecha al 20. No iban a pasar Navidad con nosotros, pero como era el sueño de los chicos y estaban felices, no vimos mayores inconvenientes”, advirtió. Esa mañana, recordó, al llegar al aeropuerto de Bariloche para emprender el viaje, “los coordinadores llegaron a último momento y debieron esperar que les mandaras las pulseras para los chicos porque no las tenían”.

Los padres concurrieron a la sede de la empresa en Bariloche a pedir respuestas. Foto: gentileza

En el viaje en micro a Brasil, otra sorpresa: les advirtieron a los chicos que las comidas no estaban cubiertas. “En la reunión, nos habían dicho que sí. Un padre, por suerte, grabó todo ese encuentro. No solo eso: en Camboriú, comían a cualquier hora porque aparentemente, no tenías los lugares pagos y no llegaban a hacer las excursiones. Iban pagando todo sobre la marcha. Hicieron solo dos excursiones de las siete. Cuando fueron al Barco Pirata no tenían pago el traslado y querían hacer caminar a los chicos 13 kilómetros”.

Yanina comentó que su hija la llamó el jueves 25 de diciembre porque estaba descompuesta. “No paraba de vomitar y había otros chicos que estaban en la misma. La doctora solo atendía unas horas por día. Por suerte, una amiga mía que es doctora me indicó qué tenía que tomar y mi hija tuvo que comprarse la medicación”, contó.

Por otro lado, la empresa había comprometido dos “liberados”, según Yanina. Uno se destinó a un compañero de los chicos que no podía pagar el viaje y la idea era otorgar el otro a algún padre acompañante. “A último momento, nos dijeron que nos daban un solo liberado porque eran 18 chicos. Por suerte, un padre ya viajaba como acompañante de su hijo que tiene una discapacidad y por ley, tenía un pasaje. Se terminó haciendo cargo de todas las irregularidades de la empresa”, dijo Yanina.

El paquete incluía la última noche en Córdoba, donde la empresa tiene un hotel, con una fiesta de despedida. “Por eso, los chicos optaron por esta empresa”, comentó.

El regreso a Bariloche estaba previsto para el 31 de diciembre, a las 9.15. «Toda la vuelta desde Brasil a Córdoba los chicos estuvieron sin comer. Debían llegar al aeropuerto de Córdoba a las 5 de la mañana, pero a las 3 nos llegó mensaje diciendo que el vuelo había sido reprogramado», señaló.

Los padres indignados concurrieron a la sede de la empresa en el Paseo de la Catedral donde se responsabilizó a Flybondi. «Lo cierto es que al buscar el vuelo con el número de reserva, ese vuelo no existía, no salía el nombre de nuestros hijos. De modo que no lo habían pagado. Nos dieron otro número de reserva de un vuelo que salía el 1, pero ayer lo suspendieron. Tenemos una nueva reserva para este sábado. Pero no sabemos qué pueda pasar porque hoy Flybondi volvió a suspender los vuelos», lamentó.