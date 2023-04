Denunció a un hombre por acoso en Neuquén: «nos seguía con la camioneta y nos invitaba a subir»

Una joven decidió hacer pública la denuncia que realizó luego de recibir acoso por un hombre cuando acompañaba a una amiga a su casa. Todo sucedió el jueves por la noche en el barrio Valentina Sur de Neuquén, pero en las ultimas horas comenzó a tomar repercusión. El hombre fue demorado por personal policial.

«Quiero hacer pública esta denuncia para que tengan cuidado con este acosador», así comenzó el relato de una joven en su perfil de Facebook. Luego continuó contando el mal momento que tuvo que pasar la noche del jueves cuando, junto a su hermana, acompañaban a una amiga a su casa porque «tenía miedo de irse sola».

La joven explicó que la casa de su amiga queda solo a unas pocas cuadras de donde vive ella, pero antes de llegar a la cuadra se toparon con un hombre que las observaba mientras conducía una camioneta color gris de marca Renault Alaskan. «Al ver que íbamos solas, pegó la vuelta, frenó y nos empezó a decir cosas», relató y agregó que el hombre, mayor de edad, las invitaba a subir a la camioneta, a ir «a tomar un trago» y les gritaba sin pudor: «cuánto cobran, la vamos a pasar bien».

Pese a estas primeras palabras del hombre, las jóvenes decidieron ignorarlo y continuar su camino, pero fue allí que el momento comenzó a ser más aterrador: «empezó a perseguirnos con la camioneta marcha atrás y había abierto la puerta de su camioneta como para bajarse». En ese momento las jóvenes sacaron su celular y comenzaron a amenazarlo con que si se acercaba, iban a llamar a la policía y le advirtieron que lo estaban filmando, pero el hombre hizo caso omiso.

«Seguía insistiendo y siguiéndonos, hasta que dobló y nos encerró con su camioneta, no nos quería dejar pasar», contó y agregó que por temor, se metieron al patio de una casa por lo que el hombre se fue y las dejó. El momento vivido por las jóvenes fue tan aterrador que aún viendo que se había marchado, decidieron correr hasta la casa de su amiga y al llegar lograron ver que «el hombre estaba esperando a la vuelta de su casa».

Ante esta situación, la joven denunciante decidió llamar a sus padres y contarle lo que estaba pasando, cuando sus padres llegaron se acercaron adonde estaba el hombre para retenerlo y él comenzó negar todo y a decir las tres chicas estaban mintiendo. Los padres llamaron a personal policial para denunciar lo que había pasado y tras el arribo de los efectivos, el hombre fue demorado.

Aseguraron que en ese momento se pudo constatar que se trataba de un hombre de 41 años oriundo de Plottier y que al momento de lo ocurrido, se encontraba «alcoholizado y drogado».

La joven indicó que realizaron la denuncia correspondiente «para que no le pase a nadie más» y agregó: «pasamos un muy mal momento por culpa de él, éramos 3 chicas y no le importo si éramos 3 o más, nos quería llevar a toda costa. No podemos andar tranquilas en la calle por culpa de gente como él».