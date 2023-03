Denunció que compró pasto envenenado y se le murieron 9 vacas en Roca

“Me dejaron sin un proyecto de vida en donde había apostado mi tiempo y dinero”, expresó indignada la productora Norma Durante tras la muerte de sus vacas por comer pasto envenenado en Roca.

El cementerio de animales cambió la postal de su chacra ubicada sobre la calle Panamá, al este del barrio Malvinas.

El domingo por la tarde ella les dio alfalfa como solía hacer a un lote de 14 terneros. “Estaba preparando unas vacas de cruza Angus-Holando para hacer terneros de carne”, señaló.

Sin embargo luego de que consumieron el pasto 8 vacas se desplomaron y la novena al día siguiente.

“Tuvieron la desgracia de comer un yuyo llamado sunchillo de unos rollos de alfalfa que compré a un productor de la zona de Cervantes-Mainqué”, explicó.

Mientras muestra la planta tóxica reclama más controles en la venta de estos forrajes. La vecina ya hizo la denuncia penal para que se investigue el caso.

“Esto deja al descubierto que no hay garantías en lo que uno compra. Uno no tiene ni la seguridad de lo que viene adentro”, se lamentó.

La pérdida es de unos 18 millones de pesos. Foto Osvaldo Alvarez

“Hay una falta de políticas, debería haber un registro como en la fruticultura, un libro de campo, algo que garantice al comprador que estos pastos no están contaminados con yuyos”, sostuvo.

Norma es productora hace décadas y después de tener muchos años una chacra con fruta decidió encarar un proyecto productivo de ganado bovino.

“A una de las vaquitas le faltaban 20 días para parir. Si ahora voy a comprar un rollo de pasto, no sé que compro”, expresó.

Norma calcula que la pérdida es de unos $18 millones, unos 2 millones por vaca.

Pero además debe lidiar con otra compleja situación ya que no recibe asistencia para retirar a los animales muertos que están descomponiéndose.

Norma denunció que la alfalfa estaba contaminada con la planta sunchillo. Foto Osvaldo Alvarez

“La única ayuda que recibí fue de la Secretaría de Ganadería de la Provincia. El secretario mandó al veterinario que hiciera la autopsia a una de las vacas. Pero hasta hoy el Senasa no apareció ni el municipio me brinda ayuda para retirar a los animales”, reclamó.

La productora dijo que desde la comuna le respondieron que solo “tratan residuos sólidos domiciliarios y no pueden retirar esto. La verdad es que es un caso excepcional. El municipio podría prestar colaboración al productor porque esto genera otra contaminación”, remarcó.

“El Senasa no apareció por la gripe aviar pero lamentablemente hay otros problemas que no les preocupa”, cuestionó.

Mientras tanto se dedica a cuidar al resto de los animales que tiene y saca las últimas manzanas de unos cuadrados que le quedaron.

“Esto me cortó todo un proyecto que venía trabajando hace tiempo, es algo que te hace mal”, expresó angustiada.