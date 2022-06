Depeche Mode confirmó que su fundador Andy Fletcher murió por una falla cardíaca

A un mes de la muerte de Andy Fletcher, tecladista y uno de los miembros fundadores de Depeche Mode, la banda compartió en sus redes sociales los resultados de las autopsias realizadas al músico en las que se confirma que murió por una falla cardíaca.

«Hace un par de semanas recibimos el resultado de los médicos forenses, que la familia de Andy nos pidió que compartiéramos con ustedes ahora. Andy sufrió una disección aórtica mientras estaba en su casa el 26 de mayo. Entonces, aunque fue demasiado, demasiado pronto, falleció de forma natural y sin sufrimiento prolongado«, escribieron Martin Gore y Dave Gahan, los dos sobrevivientes del grupo.

La noticia de la muerte de Fletcher a los 60 años había conmocionado al mundo musical por su carácter sorpresivo, en tanto que se había mantenido en reserva los motivos de su deceso hasta el día de hoy, tras un pedido público de respeto a sus familiares.

Ahora, a pedido de sus propios afectos, sus compañeros de Depeche Mode dieron precisiones sobre lo ocurrido y agradecieron el apoyo de los seguidores en los homenajes que se realizaron.

«Tuvimos una celebración de la vida de Andy en Londres la semana pasada, que fue una ceremonia hermosa y una reunión con algunas lágrimas, pero llena de grandes recuerdos de quién era Andy, historias de todos nuestros momentos juntos y algunas risas», contaron sus compañeros en el mensaje publicado en las redes sociales.

Andy's family would love to invite you to make a donation to the Teenage Cancer Trust in memory of Andy. It was a charity that remained very close to Andy's heart and we could not think of any better way to honour his memory. https://t.co/y8AJaQIGeB