Desaparición en Roca: piden colaboración para encontrar a una mujer de 44 años

La Policía de Río Negro solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Brutti María Magdalena, una mujer argentina de 44 años que se encuentra desaparecida desde el pasado sábado 21 de junio de 2026.

Roca: buscan a una mujer de 44 años desaparecida

El pedido fue difundido por la Unidad Regional Segunda en el marco de una investigación activa, con intervención de la justicia provincial.

De acuerdo con la información oficial, la mujer fue vista por última vez el sábado 21/06/26 alrededor de las 14:30 horas, cuando salió de un domicilio ubicado en calle El Jarillal al 1300, en el barrio Chacramonte de Roca.

Al momento de su desaparición, Brutti no contaba con teléfono celular ni otros medios de comunicación, un dato que complica la posibilidad de rastreo inmediato.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno N°8, conducida por la Dra. Celeste Benatti, que dispuso la apertura de un legajo de investigación y la activación del protocolo de búsqueda de personas.

Las autoridades policiales trabajan en la recolección de testimonios y relevamiento mientras continúan las tareas de rastrillaje en sectores cercanos al último punto de avistamiento.

Desde la fuerza provincial remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana y solicitaron que cualquier información que pueda aportar datos sobre el paradero de la mujer sea comunicada de inmediato.

Los canales habilitados para recibir datos son el 101, el 911 o la Comisaría 31.ª de Roca.