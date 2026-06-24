Pase Libre Multimodal y SUBE: ¿Cómo se aseguran los derechos de las personas con discapacidad?

Tras la reciente puesta en marcha del mecanismo digital que permite unificar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con la tarjeta SUBE, en colectivos y trenes federales, las carteras de transporte provinciales salieron a delimitar competencias.

La aclaración oficial sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la tarjeta SUBE busca llevar tranquilidad a los beneficiarios de los diferentes distritos del país, ratificando que las herramientas locales vigentes no caducan ni son reemplazadas de forma obligatoria por la nueva plataforma electrónica de la Nación.

El rol del Pase Libre Multimodal y la tarjeta SUBE con el Certificado Único de Discapacidad

Frente a las múltiples consultas de los usuarios de tarjeta SUBE con Certificado Único de Discapacidad (CUD), las autoridades sanitarias y de transporte recordaron que la obligatoriedad de otorgar pasajes gratuitos sigue firme, pero se ejecuta a través de diferentes instrumentos según la jurisdicción por la que circule la unidad de traslado.

Mientras el sistema unificado de la tarjeta SUBE y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) opera de manera directa en las líneas nacionales y los tendidos ferroviarios de todo el país, los trayectos internos o provinciales se rigen bajo sus propios estatutos de concesión comercial.

Un ejemplo claro ocurre con el Pase Libre Multimodal (PLM), documento público que garantiza el acceso gratuito a colectivos bonaerenses y transporte fluvial, y que mantiene de forma paralela todas sus prerrogativas legales sin verse alterado por las reformas digitales dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional.

Tarjeta SUBE: ¿en qué líneas y servicios siguen vigentes el CUD y los pases provinciales?

La diferenciación en las validadoras de boletos electrónicos requiere que los pasajeros conozcan el alcance geográfico de sus credenciales, para evitar inconvenientes en las terminales. El marco normativo actual delimita el uso de la siguiente manera:

Esquema Nacional (Tarjeta SUBE asociada al CUD) : diseñado exclusivamente para líneas de colectivos nacionales, trenes metropolitanos y de larga distancia unificados por la CNRT en la Argentina.

: diseñado exclusivamente para líneas de colectivos nacionales, trenes metropolitanos y de larga distancia unificados por la CNRT en la Argentina. Esquema Provincia de Buenos Aires (Pase Libre Multimodal): destinado de manera obligatoria a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera del INCUCAI, con validez exclusiva en las líneas de colectivos numeradas del 200 al 499 y los servicios de transporte en lanchas o fluviales bajo jurisdicción provincial.

La situación en la Patagonia: el impacto de la tarjeta SUBE y el CUD en Río Negro y Neuquén

La aclaración de competencias de los ministerios locales resuena de forma directa en la Patagonia, donde el transporte interurbano replica las mismas condiciones de división jurisdiccional. En la región del Alto Valle, los usuarios que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) deben tener en cuenta que el viaje gratuito mediante la tarjeta SUBE validada rige plenamente en los servicios interprovinciales que conectan Cipolletti, Allen y General Roca con Neuquén Capital (como las líneas nacionales operadas por Koko o Pehuenche).

Por el contrario, en los recorridos urbanos internos controlados por las municipalidades de Río Negro y Neuquén —como el sistema Cole o las firmas locales de Bariloche y Viedma—, las personas con discapacidad deben seguir utilizando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico tradicional o las credenciales provinciales autorizadas.

La convivencia de los sistemas informáticos y analógicos asegura que el derecho a la movilidad permanente permanezca blindado y sin plazos de vencimiento, mientras las provincias completan la homologación técnica con las terminales de Nación.