Desesperada búsqueda de una adolescente en Córdoba: desapareció hace dos días

La provincia de Córdoba vive horas de preocupación por la desaparición de Alma Celeste Britos, una adolescente de 14 años que permanece desaparecida desde el pasado jueves. Ante la falta de información sobre su paradero, la Justicia provincial activó un operativo de búsqueda y difundió una alerta pública para solicitar la colaboración de la comunidad.

La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF), que durante las últimas horas intensificó las acciones para localizar a la menor. El caso genera especial conmoción en la provincia, en medio del impacto que aún provoca el reciente femicidio de Agostina Vega.

Según informaron las autoridades, Alma fue vista por última vez el jueves en el bar El Ruedo, ubicado en la intersección de las calles 27 de Abril y Obispo Trejo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Desde entonces no volvió a comunicarse con sus familiares ni se tienen datos certeros sobre su ubicación.

La preocupación crece en Córdoba por la desaparición de Alma Celeste Britos. (Foto: Policía de Córdoba).

La adolescente tiene domicilio en el barrio Santa Isabel, al sur de la capital provincial, y su desaparición movilizó a familiares, allegados e investigadores, que trabajan para reconstruir sus movimientos durante las horas previas a perderse todo contacto.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la investigación es que hasta el momento no se pudo determinar con precisión qué ropa llevaba puesta al momento de desaparecer. Este dato resulta fundamental para el análisis de cámaras de seguridad y otros registros audiovisuales de la zona.

Mientras tanto, los investigadores continúan recolectando testimonios y verificando distintas pistas que puedan aportar información relevante para dar con la joven.

Con el paso de las horas, la difusión pública del caso se transformó en una herramienta clave para ampliar la búsqueda. Por ese motivo, las autoridades solicitaron que cualquier persona que haya visto a Alma Celeste Britos o cuente con información sobre su paradero se comunique de inmediato con la Justicia.

Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que las primeras horas son determinantes en los casos de desaparición de menores y remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para obtener datos que permitan orientar la investigación.

Familiares y amigos continúan aguardando novedades con profunda angustia y mantienen la esperanza de encontrar a la adolescente sana y salva.

Cualquier información puede ser aportada a la Unidad Judicial N.º 1, ubicada en Balcarce 251, barrio Centro de la ciudad de Córdoba, o a través de los canales oficiales del Ministerio Público Fiscal.