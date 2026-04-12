Después de Artemis II: las dos fechas clave de la NASA para volver a pisar la Luna

Con la cápsula Orion ya a salvo en el buque USS John P. Murtha, la NASA no se detiene a festejar. El éxito de esta misión fue el «examen final» para la tecnología de soporte vital, pero el cronograma que sigue es todavía más agresivo. La agencia espacial ya tiene marcadas dos paradas determinantes en el calendario para consolidar la presencia humana en el espacio profundo y, esta vez, el objetivo no es solo ir de visita.

La próxima gran cita será Artemis III. Aunque originalmente se pensó para el descenso, la NASA reconfiguró los planes: será una misión de órbita baja para probar una pieza crítica del rompecabezas: el acoplamiento.

La cápsula Orion deberá unirse en pleno espacio a los módulos de aterrizaje desarrollados por gigantes como SpaceX (de Elon Musk) y Blue Origin (de Jeff Bezos). Si este «enganche» falla, no hay alunizaje posible.

2028: el regreso al suelo lunar y el misterio del Polo Sur

El momento que el mundo espera desde 1972 llegará recién con Artemis IV. En 2028, la humanidad volverá a dejar huellas en el polvo gris, pero en una zona mucho más hostil y estratégica: el Polo Sur lunar. Allí, en cráteres que nunca ven la luz del sol, se esconden depósitos de hielo de agua.

Este recurso es la «nafta» del futuro: de ahí se extraerá oxígeno para respirar e hidrógeno para combustible de cohetes.

La estrategia es clara: la Luna ya no es la meta, sino el laboratorio. «Volvimos para quedarnos», aseguró Amit Kshatriya, líder del programa. La idea de la NASA es construir una base permanente en el polo sur lunar para que funcione como una estación de servicio espacial. Solo dominando la supervivencia en la Luna, el ser humano podrá encarar el viaje de seis meses que separa a la Tierra de Marte, el próximo gran salto de nuestra especie.