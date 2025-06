Después del miedo: así preparan la vuelta a clases en una escuela de Roca tras las amenazas de tiroteo

La comunidad educativa de Roca se vio envuelta en un estado de shock e incertidumbre tras la difusión de un mensaje con amenazas de tiroteo dirigido a estudiantes de la ESRN 1. El mensaje comenzó a circular en redes sociales el jueves de la semana pasada y encendió todas las alarmas en el ámbito escolar y judicial. Qué plan de contención, seguridad y prevención se estuvo desarrollando tras los siete allanamientos que realizaron este lunes.

La gravedad de la situación obligó a suspender las clases y activar un operativo de seguridad que incluyó siete allanamientos realizados por la Policía de Río Negro en distintos domicilios este lunes. Según confirmó el jefe de la Unidad Regional II, Milton Almendra, los operativos buscaron elementos relacionados con las amenazas, incluyendo armas, municiones, dispositivos electrónicos y pruebas digitales.

La medida preventiva de no dictado de clases se extendió hasta este miércoles, cuando se espera el regreso de los estudiantes a la actividad académica, con acompañamiento institucional y psicológico.

El mensaje amenazante y la intervención judicial

Todo comenzó con un mensaje anónimo que circuló en redes sociales, dirigido específicamente a estudiantes de la ESRN 1. Las autoridades educativas y judiciales actuaron de inmediato. La Fiscalía tomó intervención y ordenó una investigación urgente que derivó en siete allanamientos simultáneos durante la mañana del lunes, realizados con apoyo de la Policía.

Desde el Ministerio Público Fiscal no se brindaron aún detalles oficiales sobre los resultados de esos procedimientos, pero se confirmó que la investigación sigue en curso con autores de las amenazas identificados. Según se informaron desde el Ministerio de Educación, quienes efectuaron las amenazas no son parte de la comunidad educativa de la ESRN 1.

Suspensión de clases y plan institucional de contención

Como medida de resguardo y en busca de garantizar las condiciones mínimas de seguridad y tranquilidad para estudiantes y docentes, se suspendieron las clases desde el viernes pasado. A lo largo del lunes y martes, la institución desarrolló un dispositivo institucional de escucha, contención y comunicación para docentes, estudiantes y familias.

Silvia Arza, directora de Educación Secundaria del Ministerio de Educación de Río Negro, explicó que las actividades se organizaron en distintas instancias de diálogo. Este martes se llevaron a cabo las últimas reuniones con las familias del ciclo básico, es decir, de primero y segundo año, y se completa el encuentro con los tutores del turno tarde. Ya se había trabajado con las familias de tercer, cuarto y quinto año.

Reuniones con docentes y familias

“Lo que se vio de las reuniones es que encontraron a las familias predispuestas para el trabajo. La escuela informa continuamente sobre las medidas que se están tomando”, destacó Arza. Las reuniones también buscaron brindar tranquilidad a los adultos responsables y garantizar un retorno a clases cuidadoso, donde se contemple el impacto emocional que la amenaza generó en los estudiantes.

Además, el equipo docente recibió herramientas para abordar institucionalmente la situación. Desde el Ministerio se destacó la participación activa del equipo directivo, la supervisión escolar y el cuerpo docente, así como el compromiso de las familias.

Espacios de escucha y contención para estudiantes

La reanudación de las clases no será automática ni desconectada de lo ocurrido. “No es que los estudiantes vuelven a clases como si nada hubiera pasado. Esta situación amerita un trabajo especial con ellos”, remarcó Arza. En este sentido, se conformaron espacios de escucha dentro de la escuela, integrados por psicólogas del dispositivo “Te cuido, Nos cuidamos” del Ministerio de Educación.

Estos espacios están pensados tanto para estudiantes como para cualquier integrante de la comunidad educativa que necesite expresar su vivencia frente a lo sucedido. La estrategia contempla una secuencia en la intervención: primero se trabajó con los adultos y, a partir de este miércoles, se continuará con los estudiantes.

El rol de la escuela como espacio de ciudadanía

Desde Educación se planteó que la situación, aunque grave, debe ser abordada como una oportunidad pedagógica para construir ciudadanía. “Los conflictos son inherentes a la vida escolar, y también a las instituciones. Este hecho, que interpela y nos conmociona, debe ser abordado desde la reflexión colectiva”, expresó la funcionaria.

Para ello, se insistió en la necesidad de que todas las instituciones educativas fortalezcan sus mecanismos de intervención ante conflictos vinculados a la convivencia. “La escuela tiene una función social y pedagógica: es parte del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes”, sostuvo Arza.

Comunicación institucional clara y responsable

Un aspecto destacado en la respuesta institucional fue el trabajo de comunicación con la comunidad educativa. La ESRN 1 elaboró un documento visual que explicaba claramente lo sucedido, las medidas adoptadas y el plan de acción a seguir. “Fue un dispositivo muy claro y asertivo, que ayudó a dejar en claro que los estudiantes eran víctimas de una amenaza”, explicó la directora.

El material fue compartido con familias y docentes para evitar la circulación de información errónea y rumores que pudieran alimentar el miedo. “Siempre tenemos que tener en cuenta que no se deben vulnerar los derechos de los estudiantes, sobre todo si son adolescentes”, remarcó Arza.

La escuela comunicará oficialmente este martes cómo será el regreso a clases, previsto para el miércoles. Las autoridades aseguraron que la prioridad es que los estudiantes puedan volver en un ambiente cuidado, donde puedan expresar lo que sienten y encontrar adultos de referencia.

“Un estudiante que encuentra en una persona adulta un punto de apoyo, de confianza, puede poner en palabras lo que le está pasando. Y eso es esencial para actuar con rapidez y con las acciones más adecuadas”, concluyó Arza.

Investigación en curso y medidas futuras

Mientras tanto, la investigación penal avanza en busca de determinar el rol y la participación de quienes difundieron las amenazas. Por el momento, no se registran imputados, y las autoridades no descartan nuevas medidas. La hipótesis más firme es que los autores del mensaje no pertenecen a la comunidad educativa de la ESRN 1.

Desde el Ministerio de Educación confirmaron que, por el momento, no hay indicios de que otros establecimientos educativos de Roca se encuentren en una situación similar. Sin embargo, se mantendrán activos los protocolos de contención y comunicación preventiva en toda la jurisdicción.

Un hecho que deja aprendizajes institucionales

Esta grave amenaza de tiroteo puso en evidencia la necesidad de reforzar las estrategias institucionales frente a hechos de violencia simbólica en entornos marcados por el uso y consumo de redes sociales. También puso en tensión los alcances del trabajo articulado entre escuelas, familias, Ministerio de Educación y la Justicia.

“La escuela tiene una responsabilidad y una función pedagógica frente a los conflictos. Estamos construyendo ciudadanía, y eso no se hace de manera individual, sino colectiva”, finalizó Arza. El retorno a clases, previsto para este miércoles, será también un ejercicio de reconstrucción.