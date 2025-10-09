Detuvieron a residentes por caza furtiva de guanacos cerca del río Limay en el parque Nahuel Huapi

En un operativo sorpresa detuvieron a residentes de las inmediaciones del parque Nahuel Huapi por caza furtiva de guanacos. Guardaparques y agentes de la Policía de Neuquén captaron a los cazadores en pleno campo mientras despostaban un animal.

El hecho ocurrió este miércoles y según indicó la intendencia del parque nacional, hubo «varias personas involucradas».

El procedimiento, que se extendió desde horas de la tarde hasta la noche, ocurrió tras una denuncia e intervinieron guardaparques de la Zona Norte y la Seccional Limay, junto con la Policía de la Provincia de Neuquén.

Las autoridades no solo detuvieron a los implicados, sino que también secuestraron el vehículo en el que se movilizaban.

Foto: Gentileza parque Nahuel Huapi.

«El guanaco es una especie de valor especial dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, cuya conservación se ve amenazada principalmente por la caza ilegal», destacaron desde la intendencia.

Refuerzan controles en Neuquén ante la apertura de la temporada de pesca

Con el objetivo de reforzar los controles en la próxima temporada de pesca y fortalecer el trabajo de prevención de ilícitos vinculados a la fauna, la Policía de la provincia de Neuquén llevó adelante dos instancias de capacitación junto a personal de Parques Nacionales y la Dirección Provincial de Fauna.

El 29 de septiembre, jefes de la Comisaría 28° de Villa La Angostura y efectivos del Destacamento Nahuel Huapi mantuvieron un encuentro con guardaparques del área Limay, en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. Allí se unificaron criterios de trabajo en torno a la Ley de Parques Nacionales N° 22.351, la Ley de Armas N° 20.429 y normas complementarias para operativos de control en la zona sur de la provincia, teniendo en cuenta la inminente apertura de la temporada de pesca.

En paralelo, en la Comisaría 28 de Villa La Angostura, personal de la Dirección Provincial de Fauna y de Caza y Pesca brindó una capacitación destinada a efectivos de la Comisaría 43 de San Martín de los Andes, la Comisaría 51 de Villa Traful, el Destacamento Nahuel Huapi y la propia Comisaría 28.

La actividad fue coordinada por el comisario Marcos Oviedo y autoridades locales, con el fin de otorgar mayores herramientas de fiscalización y prevención de infracciones a la legislación provincial.