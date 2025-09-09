Nueva temporada de pesca en Neuquén: preparan el examen para prestadores y la Fiesta del la Trucha 

A la orilla del río Chimehuín, en Junín de los Andes, el movimiento ya se empieza a sentir. Neuquén se prepara para abrir una nueva temporada de pesca deportiva y lo hace con dos hitos, el examen de admisión para futuros prestadores y la realización de la 36ª Fiesta Nacional de la Trucha, que será la gran puerta de entrada al calendario 2025.

El Ministerio de Turismo de la provincia informó que ya están definidas las fechas y requisitos para quienes deseen participar del Curso de Formación para Prestadores de la Actividad Pesca Deportiva 2025.

El viernes 12 de septiembre, a las 9, se rendirá el examen teórico en la sede de la UTN (Hospital Viejo) de Junín de los Andes. Una vez aprobada esta instancia, los postulantes accederán a la prueba práctica, que será el sábado 13, a las 10, en el Puente Banana sobre el río Chimehuín.

El examen teórico tendrá preguntas de opción múltiple y se aprobará con un 70% de respuestas correctas. Se evaluarán conocimientos sobre equipos, modalidades, reglamento patagónico, buenas prácticas, nociones del Parque Nacional Lanín y ambientes de pesca.

La práctica incluirá modalidades desde costa, vadeo y embarcada, con evaluación de casteo, nudos y uso de moscas. Cada participante deberá concurrir con su propio equipo, más anteojos y gorra como indumentaria obligatoria.

El cupo del curso es de 40 postulantes. La admisión se definirá por mérito y, en caso de empate, habrá sorteo. Los requisitos incluyen residencia en Neuquén por al menos 2 años, mayoría de edad, secundario completo, disponibilidad horaria, movilidad, acceso a internet y equipo de pesca. La documentación debe enviarse en PDF hasta el 10 de septiembre a pescadeportivanqn@gmail.com.

Para más información y envío de documentación, los interesados pueden comunicarse a los siguientes contactos:

Ministerio de Turismo: pescadeportivanqn@gmail.com Cámara de Guías y Profesionales de la Pesca Deportiva del Neuquén: WhatsApp +54 9 2944 237761, Tel. 02972-411-111, guiasdelneuquen@gmail.com Oficinas del Parque Nacional Lanín: mgallardo@apn.gob.ar y mroca@apn.gob.ar

La Fiesta Nacional de la Trucha

La apertura oficial de la temporada será con la 36ª Fiesta Nacional de la Trucha, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en Junín de los Andes. Habrá torneos deportivos, feria de productores, capacitaciones y espectáculos artísticos en un entorno patagónico único.

El torneo de pesca se dividirá en modalidades embarcado y de vadeo, con categorías de mosca, spinning y mixto. Además, se realizará un torneo de lanzamiento con dos propuestas: la categoría Menores, de carácter recreativo y formativo; y el Torneo General, competitivo, con Shooting y Flote.

El programa incluirá charlas y talleres en la Casa del Bicentenario, instancias de formación vinculadas al cuidado del ambiente, y una feria con emprendedores locales, gastronomía regional y artículos de pesca. Cada jornada cerrará con espectáculos musicales: entre ellos, la participación de Los Tekis, que brindarán un show central en el Centro Tradicionalista Huiliches.

Las inscripciones al torneo estarán abiertas hasta el 25 de octubre y la premiación incluirá artículos de pesca y un gran sorteo final con una camioneta 4×4 como premio principal.

La Fiesta busca difundir la pesca deportiva como actividad económica, social y ambiental de relevancia, a la vez que posiciona a Junín de los Andes como destino turístico de excelencia. La combinación de deporte, cultura y naturaleza convierte a esta cita en una de las más esperadas de la primavera patagónica.