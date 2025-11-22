Día 2 de la feria más grande Neuquén y el Confluencia de Sabores: todas las actividades que no te podes perder este sábado

Este fin de semana largo Neuquén se lleno de actividades. La ciudad realiza otra edición del mix de Neuquén Emprende y el gran Confluencia de Sabores que contará con increíbles propuestas para disfrutar a pleno. Te contamos cuáles son las actividades confirmadas para el segundo día del mega festival.

La dupla festiva llega con una agenda repleta de actividades culturales y propuestas gastronómicas, además de emprendimientos. Desde el municipio precisaron que habrá más de 20 foodtrucks y 150 stand de emprendedores locales.

Grilla completa para este sábado

La edición de este nuevo festival se hará especialmente para aprovechar el fin de semana largo. El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares ubicado en las calles Alderete e Illia.

Según lo informado por la organización la feria abrirá su puertas a partir de las 18 y se extenderán hasta las 23.

En cuanto a las actividades confirmadas para este sábado 22, indicaron que habrá un escenario 360°, espectáculos infantiles, música en vivo, actividades deportivas y juegos inflables. Además detallaron los artistas del día: