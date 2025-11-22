Día 2 de la feria más grande Neuquén y el Confluencia de Sabores: todas las actividades que no te podes perder este sábado
Este fin de semana largo se realiza una nueva edición de la feria más convocante de Neuquén, pero el plus será que se unirá a la Confluencia de Sabores para vestir de fiesta al parque más destacado de la ciudad. Mirá el detalle de las actividades para este sábado.
Este fin de semana largo Neuquén se lleno de actividades. La ciudad realiza otra edición del mix de Neuquén Emprende y el gran Confluencia de Sabores que contará con increíbles propuestas para disfrutar a pleno. Te contamos cuáles son las actividades confirmadas para el segundo día del mega festival.
La dupla festiva llega con una agenda repleta de actividades culturales y propuestas gastronómicas, además de emprendimientos. Desde el municipio precisaron que habrá más de 20 foodtrucks y 150 stand de emprendedores locales.
Grilla completa para este sábado
La edición de este nuevo festival se hará especialmente para aprovechar el fin de semana largo. El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares ubicado en las calles Alderete e Illia.
Según lo informado por la organización la feria abrirá su puertas a partir de las 18 y se extenderán hasta las 23.
En cuanto a las actividades confirmadas para este sábado 22, indicaron que habrá un escenario 360°, espectáculos infantiles, música en vivo, actividades deportivas y juegos inflables. Además detallaron los artistas del día:
- 19.00 Espectáculo infantil Marito Diabolista presenta Pintó Circo
- 20.00 D5
- 21.00 DBL
- 22.00 Acid Pair
