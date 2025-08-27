Día de la Radio: Neuquén y Río Negro celebra al medio que «se reconfigura en forma permanente»

El 27 de agosto, se celebra en Argentina el día de la radio, un medio que se mantiene vigente a pesar de los cambios tecnológicos y que «se reconfigura en forma permanente». Desde el departamento de comunicación social de la Universidad Nacional del Comahue destacaron cómo la radio se adapta y sobrevive en la era digital. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia de la radio como herramienta de comunicación, entretenimiento e información.

El motivo de esta fecha es que en este día, pero de 1920, un grupo de jóvenes realizó la primera transmisión radial programada del mundo, un hito que puso a Argentina en la vanguardia tecnológica de la época. La histórica emisión fue llevada a cabo por un grupo de estudiantes, conocidos como «Los Locos de la Azotea», liderados por el médico Enrique Susini. La transmisión se realizó desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Si bien el evento fue un hito, la conmemoración oficial del Día de la Radio llegó muchos años después. Fue en 1968 cuando la Sociedad Argentina de Locutores propuso conmemorar la fecha, y recién en 1970 se oficializó a nivel nacional.

Desde la Universidad Nacional del Comahue, contaron en Horizonte Universitario, audición que hace 23 años se emite por radio Antena Libre, cómo la radio debió reinventar sus formatos, contenidos y formas de llegar a la audiencia.

Ricardo Haye doctor en Comunicación y docente investigador jubilado con años de experiencia en el ámbito radial, aseguró que la radio nunca fue igual a sí misma. «Durante mucho tiempo ha tenido que vivir a los saltos de actualización«, afirmó. Comentó que en algunos casos se debió a los cambios tecnológicos y en otros a las transformaciones sociales.

Fabián Bergero, docente investigador de la Universidad Nacional del Comahue que actualmente dirige el Departamento de Ciencias de la Información y la Comunicación Social, manifestó: «La convergencia digital le dio una dinámica completamente distinta, porque la radio tuvo que ir buscando los modos de allanarse en cuanto a al público, a los modos, a los formatos, a las estrategias, a la convivencia con otras especies y también a sus propias posibilidades de ampliación».

El docente investigador, aseguró que es uno de los medios que junto a la televisión, han perdido la centralidad que tenían, «pero no la importancia en cuanto al impacto que tiene con la gente».

A esto, Omar González, docente investigador de la carrera de Comunicación Social de la UNCo, opinó: «Estoy convencido de que la radio sigue gozando de muy buena salud, sobre todo en nuestra región patagónica donde cumple plenamente su función social».

El docente de la carrera de Comunicación Social dijo que la radio «no le está hablando a las nuevas generaciones». «No hay una programación diseñada y producida para las personas más jóvenes. Eso un gran problema, desde mi punto de vista, porque las y los radialistas no estamos construyendo nuevas audiencias».

Aseguró que ese público recibe » de manera abúlica y muy peligrosa», todo el contenido a través de las redes sociales. «Todo resuelto y en pocos segundos, sin motivar a la imaginación», señaló.

Es por esto que la llegada de la televisión, internet, la web y el streaming, obligó a repensar las estrategias. Bergero expuso:»Es muy interesante ver cómo la radio se reconfigura en forma permanente». «En radio nunca deja de ser radio la esencia, aún cuando la podamos ver en la pantalla o en streaming».

Haye dijo que «en la radio tradicional las estructuras expositivas no cambiaron significativamente», a lo que Bergero agregó que las transformaciones de la radio y la forma de vincularse con la comunidad, «no son infinitas, pero son impensables».

«Lo que encuentro es que en ese ayuntamiento nunca pierde la esencia. Sigue siendo lo que escuchamos en el auto, en la casa, lo que escuchamos o lo que vemos en el streaming, en el televisor, etcétera», expresó el director del departamento de Ciencias de la Información y la Comunicación Social. «En cada una de estas plataformas también se va buscando maneras de construir comunidades con los distintos públicos. Y esto me parece que es inteligente», cerró.