Día de Rock en la Fiesta de la Confluencia 2026: reviví los mejores momentos de Bersuit Vergarabat y Los Comodines

Del 5 al 8 de febrero la Isla 132 en Neuquén será el lugar elegido por miles de neuquinos y turistas que llegarán al lugar para disfrutar de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Como cada año, la propuesta se extiende durante todo el fin de semana e incluye música, gastronomía, camino de emprendedores y muchas sorpresas.

Te invitamos a revivir los shows de Los Comodines y Bersuit Vergarabat en la Isla 132 de Neuquén. Mirá.

Lo mejor de Bersuit Vergarabat en la Fiesta de la Confluencia 2026

La Bersuit Vergarabat pisó el escenario como una de las bandas icónicas del rock nacional que es. Están celebrando los 25 años del álbum “Hijos del Culo” y esta tarde comenzaron con “La Soledad”. Mirá las fotos.

Bersuit Vergarabat. Crédito: Florencia Salto.

Lo mejor de Los Comodines, la banda de Roca que estuvo con los grandes del Rock Nacional

Comodines, la banda de Rock and Roll roquense que cada día suma más público en la región, hizo su presentación en el escenario Confluencia. La banda regional logró meterse entre los grandes para poder desplegar todo su potencial.

Los Comodines. Crédito: Florencia Salto.

Facundo Richards, vocalista de la banda habló en conferencia y expresó la alegría de poder compartir escenario con artistas nacionales e internacionales como NTVG, Bersuit, Kapanga y La Beriso. Además, subrayó que están trabajando en un nuevo disco en Buenos Aires, en el que ya sacaron el primer single.