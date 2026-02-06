Viernes a pura música en la Fiesta de la Confluencia 2026: quiénes tocan, a qué hora y el pronóstico del clima para el segundo día

Comenzó la tan esperada Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén. El primer día recibió a su público con grandes artistas en el escenario como Migrantes, Rombai, Marité Berbel, Luciano Pereyra y Karina, y dejó las expectativas muy altas.

Este viernes será el segundo día del mega festival y algunos de los encargados para hacer bailar a todo el predio serán Ángela Torres, Roze y Luck Ra. Si tenes pensado ir, te contamos todo lo que necesitas saber para esta noche. ¿Cuáles son los accesos habilitados? ¿Cómo llegar? ¿A qué hora abren las puertas? ¿Qué artistas tocan?.

Grilla de artistas: ¿Quiénes tocan hoy?

El escenario principal (Confluencia) recibirá a grandes figuras nacionales. Agendá los horarios para no llegar tarde:

18:00 Pre Confluencia 1

Pre Confluencia 1 18:30 Pre Confluencia 2

Pre Confluencia 2 19:00 Tuli

19:50 Lauty Gram

20:40 Roze

21:50 FMK

23:00 Angela Torres

00:30 Luck Ra (Cierre estelar)

Clima en Neuquén: ¿Cómo estará la noche?

Para quienes planean bajar a la isla, el pronóstico anticipa una jornada ideal, aunque siempre conviene llevar un abrigo liviano para la noche y madrugada:

Tarde: Se espera una máxima de 28°C , con cielo despejado.

Se espera una máxima de , con cielo despejado. Noche: Al momento de los shows centrales, la temperatura rondará los 24°C .

Al momento de los shows centrales, la temperatura rondará los . Viento: Se prevén ráfagas leves del sector este, lo que refrescará el ambiente tras la caída del sol.

Horarios y accesos a la Fiesta de la Confluencia 2026

Según detallaron desde la organización, la apertura de puertas se dará a partir de las 17. Los ingresos habilitados son dos, uno por calle Río Negro y otro por calle Linares. Para quienes tengan entrada preferencial, el ingreso será por Linares.

En cuanto a los cacheos, se darán en un doble operativo y estarán en los ingresos principales a la isla. Además, habrá personal municipal colocando pulseras de identificación a las infacias que vayan con el fin de localizar a sus padres en caso de que se pierdan.

Tambiè, anunciaron que habrá colectivos gratis al predio. Las unidades comienzan a salir desde el Parque Central (Mitre y Corrientes) a las 17:00 y funcionarán hasta las 03:00.