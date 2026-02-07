¡Un combo imparable! ROZE y FMK calentaron la Isla 132 con sus shows en el día 2 de la Fiesta de la Confluencia 2026

Del 5 al 8 de febrero la Isla 132 en Neuquén será el lugar elegido por miles de neuquinos y turistas que llegarán al lugar para disfrutar de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Como cada año, la propuesta se extiende durante todo el fin de semana e incluye música, gastronomía, camino de emprendedores y muchas sorpresas.

Te invitamos a revivir los shows de ROZE y FMK en la Isla 132 de Neuquén. Mirá.

La llegada del duo Roze prende la Fiesta de la Confluencia con su flor que fusiona RKT y cumbia. El dúo ha conquistado la escena musical y lleva su energía y carisma a todo el país.

Foto: Cecilia Maletti

En la entrevista previa al show, el dúo comentó que esta fiesta es terrible y que no pueden creer lo grande que es el escenario.

«Estamos preparando un segundo álbum que fue un desafío muy grande para nosotros. Estamos yendo por todo. Son 10 años siendo dúo, así que estamos muy contentos porque esto es realmente un sueño”, detallaron.

El dúo finalizó su participación en la Fiesta de la Confluencia 2026 con su tema más pegado “Jardín con enanitos”.

FMK en la Fiesta de la Confluencia: lo mejor de su show

El artista de la escena urbana, conocido por hacer colaboraciones y ser el compositor de muchos artistas del palo, comenzó su show en la Fiesta de la Confluencia 2026.

Sobre el final del su show hizo la canción «Un Finde | CROSSOVER #2», colaboración que tiene con Big One y Ke Personajes.