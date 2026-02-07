Día 3 de la Fiesta de la Confluencia 2026 con NTVG, Kapanga y mucho rock: la grilla y todo lo que necesitas saber de este sábado

Del 5 al 8 de febrero la Isla 132 en Neuquén será el lugar elegido por miles de neuquinos y turistas que llegarán al lugar para disfrutar de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Como cada año, la propuesta se extiende durante todo el fin de semana e incluye música, gastronomía, camino de emprendedores y muchas sorpresas.

Este año, los artistas nacionales e internacionales se subirán a los escenarios Limay, Confluencia y Energy Arena. Te contamos acá el minuto a minuto y todos los detalles que necesitas saber para vivir a pleno este viernes 6 de febrero. Horarios, grilla, artistas, colectivos, clima y mucho más.

Seguí el minuto a minuto de la Fiesta de la Confluencia 2026 Las propuestas para la familia en la Fiesta de la Confluencia El centro de Convenciones Domuyo suma dos atractivos fuertes para esta edición: el parque inmersivo «Dino Jump» con inflables y criaturas a escala real, y el regreso de la plataforma aérea para ver la isla desde el cielo. Todos los detalles. ¡No te lo robaron! Estaba mal estacionado: el operativo de seguridad vial La Municipalidad de Neuquén advirtió que habrá un operativo de grúas permanente durante todo el fin de semana. Todo vehículo que se encuentre mal estacionado será reubicado.



Consultas o reclamos: Si tu auto fue removido, comunicate al 299-5763339. Encontranos en el corazón de la Confluencia Como cada año, Diario RÍO NEGRO y RÍO NEGRO RADIO tendrán su espacio propio en la Isla 132. Habrá transmisiones en vivo, premios instantáneos y la chance de participar por los autos del 114° Aniversario con la compra de la versión impresa del diario. Dónde encontrarnos.

Recordá que hay colectivos gratis al predio El operativo especial está diseñado tanto para la llegada temprana como para el regreso tras el cierre de los shows principales:



Primer servicio: 17:00 horas.

Último servicio: 03:00 horas (desde la zona del predio).



Para minimizar la espera, el municipio dispuso una flota de 8 unidades destinadas exclusivamente a este servicio. Los colectivos saldrán a demanda, con un tiempo de espera estimado de entre 15 y 20 minutos.



La cabecera del recorrido está en Parque Central y el final es sobre calle Boerr. Quienes vayan en los COLE gratis deben ingresar por Linares. Noche de rock: grilla y horarios Pre Confluencia 1 18:00

Pre Confluencia 218:35

Comodines 19:05

Bersuit 19:45

Kapanga 20:55

La Beriso 22:20

No Te Va Gustar 00:00 Luck Ra cerró el segundo día con un emotivo momento El joven cuartetero subió al escenario a un pequeño fan y enterneció a todo el público. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario RÍO NEGRO (@rionegrocomar) Más de 370.000 personas: la cifra oficial que marcó el pulso de la segunda noche más de 370.000 asistentes en la Isla 132. Fue el marco imponente que acompañó los shows de Luck Ra, Ángela Torres, FMK y Roze. La fiesta se consolida como uno de los eventos más multitudinarios del país.

