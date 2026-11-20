La tendencia que busca más opciones dentro de los pilares económicos de una comunidad es una elección de la que Catriel tampoco escapa, pero aún así, año a año, buscan que el agro y los hidrocarburos puedan desarrollarse a la par.

Como prueba concreta de eso, la Fundación Polo Tecnológico y Social es testigo de cómo fondos que provienen del uso del suelo o de la labor extractiva que realizan las nuevas generaciones dentro de una misma familia ganadera o agricultora, sirven para mejorar la infraestructura que les permita superar el nivel de producción a pequeña escala y pasar a mejores rendimientos.

En diálogo con Río Negro, la ingeniera agrónoma Tamara Galera, a cargo de la planta en Colonia Ovejero, cerca del ingreso a Catriel, compartió algo de lo mucho que comparten con al menos 50 productores, a quienes asesoran y acercan a nuevas técnicas, con talleres de poda de frutales, horticultura, gírgolas y conservas por ejemplo, con el apoyo del INTA.

Foto: Gentileza.

Peñas Blancas y Valle Verde son los demás sectores que constituyen el área de influencia sobre la que se trabaja para sostener esta propuesta alternativa. “Cuando a un productor algo le funciona, eso comienza a copiarse, esperamos poder contagiarlos”, sostuvo la profesional.

Desde la labor cotidiana, con punto de venta y seguimiento de toda la cadena de valor, además del impulso a los productos “Porcatriel” para que puedan llegar a otros puntos del territorio, “la Fundación”, como todos la llaman, sirve de nexo con organismos y autoridades, mientras celebra la realización de la Expo Agro Agrícola Ganadera como evento principal que lograron recuperar. Queda para el 2027 el pedido de capacitación en la siembra de alfalfa y el secado de frutas.