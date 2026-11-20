Mbappé y Yamal se verán las caras nuevamente en las semis de la Nationes League.

Durante la fecha FIFA de noviembre, las selecciones europeas aprovecharon para disputar la UEFA Nations League. Ahora, el torneo entrará en su fase definitoria en la próxima ventana; es por eso que se realizó el sorteo de los cuartos de final.

En el bombo 1 se encontraban Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal, mientras que en el 2 aparecía España. Bélgica, Países Bajos y Noruega. Los partidos serán de ida y vuelta a jugarse en la primera fecha FIFA del próximo año, a fin de marzo.

El sorteo decidió que el plato fuerte y el partido más atractivo de esta fase sea entre España y Francia: se enfrentarán en marzo en busca de un lugar en las semifinales.

El que consiga avanzar, también tendrá una parada difícil: jugará ante el ganador de Países Bajos, dirigida por Xavi Hernández, y Portugal, que sufrió el retiro de Cristiano Ronaldo recientemente.

Del otro lado, se repite un partido que se dio en los cuartos de final del Mundial 2026: Noruega buscará revancha ante Inglaterra luego de caer 2-1 en Miami.

La última llave también trae cosas interesantes, y es que la Alemania de Jürgen Klopp quiere volver a ser protagonista en un torneo internacional y se medirá ante Bélgica. Aún resta saberse las fechas y los horarios definitivos, pero los partidos serán en la fecha FIFA de marzo.

Los cuatro ganadores al final four del torneo, cuyas semifinales serán el 9 y 10 de junio. La final y el duelo por el tercer puesto se llevarán a cabo el 13 de junio. La sede de ambas fases está aún por designar.