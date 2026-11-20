Hay fechas que no solo marcan el calendario, sino que definen el movimiento de toda una ciudad. Desde aquel histórico noviembre de 1959, cuando el hallazgo del pozo RN CO x-1 en Catriel Oeste transformó para siempre a una pequeña colonia agrícola en el corazón hidrocarburífero de la provincia, el petróleo dejó de ser únicamente un recurso bajo la tierra para convertirse en el ADN de su gente.

Este diciembre, ese orgullo colectivo vuelve a vestirse de gala para celebrar la fiesta anual más esperada: la 10ª edición de la Fiesta Provincial del Petróleo y la Energía. Este evento masivo que cada año redobla la apuesta nació y se consolidó como una construcción popular pensada por y para los vecinos y vecinas. En cada edición, la fiesta funciona como un puente entre la historia productiva y el presente social de la localidad.

Es el momento en que la comunidad se detiene a mirar hacia atrás con gratitud hacia los pioneros y las generaciones de trabajadores y trabajadoras petroleras que, bajo el viento patagónico y las inclemencias del campo, forjaron el crecimiento de la puerta norte de la Patagonia.

Día del Petróleo en Catriel | De la raíz local al gran cierre popular

El Día del Petróleo y esta Fiesta son hilos de una misma trama. Foto: Archivo Diario RN.

Para festejar sus primeros diez años, la décima edición propone una grilla pensada para abrazar a todas las generaciones y estilos musicales.

El viernes 4 la apertura estará dedicada íntegramente a los artistas, músicos y academias de danza locales, reafirmando el semillero cultural de Catriel y dándoles el protagonismo que merecen frente a su propia gente.

Por otra parte, el sábado 5 la segunda jornada combinará la emoción de nuestras raíces con la energía del rock nacional.

Subirán al escenario Los Campedrinos, el dúo bonaerense integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili que, que renueva el folklore argentino. También lo hará Kapanga, la histórica banda liderada por Martín “El Mono” Fabio, que promete hacer saltar y cantar al predio al ritmo de clásicos infaltables como “El Mono Relojero” y “El Universal”.

Finalmente, el domingo 6, el broche de oro de esta edición aniversario estará en manos de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos. La cantante cordobesa, convertida en uno de los fenómenos más carismáticos y convocantes de la música popular actual, será junto a Rubén Pavón de “LBC”, la encargada de coronar las tres noches haciendo bailar a toda la comarca al compás del cuarteto.

Con la calidez de su gente y el orgullo de su historia, Catriel ya encendió los motores para vivir tres jornadas donde la energía del trabajo se transforma en música, abrazo y celebración compartida.

Día del Petróleo en Catriel | Autogestión y respaldo

La torre petrolera, presente en cada evento, como en el Rally. Foto: Gentileza Municipio.

Uno de los pilares que distingue a la celebración catrielense es su carácter autogestivo, un modelo posible gracias al compromiso conjunto de toda la comunidad. El evento cuenta con el acompañamiento de las empresas y del sector y las organizaciones intermedias de la ciudad, cuyo apoyo permite sostener una propuesta inclusiva y con entrada libre y gratuita.

Como ocurre en cada edición, la trascendencia productiva y cultural de la fiesta convocará además a destacadas figuras del ámbito provincial y nacional, por lo que se espera la llegada de referentes políticos que acompañarán este encuentro clave para la región.

Para comodidad de los miles de vecinos y visitantes de toda la comarca que se acerquen al predio del Acceso Sur, la organización dispondrá como siempre de un servicio de recepción para personas con limitaciones de movimiento y discapacidad y de un estacionamiento ordenado y seguro, facilitando el acceso durante las tres jornadas.

En el interior del predio, según anticipó el Municipio, el público podrá recorrer un amplio paseo de artesanos, emprendedores, instituciones, clubes deportivos y carros gastronómicos, dinamizando de manera directa la economía de cientos de familias locales.

A lo largo de esta primera década, el escenario catrielense fue testigo de noches inolvidables, momentos que ya forman parte del recuerdo de sus visitantes y las razones por las que muchas familias vuelven año tras año. Esa trayectoria hoy impulsa a la gestión de la intendenta Daniela Salzotto a seguir gestionando para proyectar a la ciudad aún más alto, con el anhelo compartido de lograr su declaración como Fiesta Nacional, avance que deberá confirmar el Senado.