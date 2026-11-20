Un momento cargado de emoción terminó convirtiéndose en un episodio tan inesperado como difícil de olvidar. Gustavo Spinetta, hermano del legendario músico argentino Luis Alberto Spinetta, estaba recordando las pérdidas más dolorosas de su familia cuando un fuerte estruendo interrumpió la entrevista: tres guitarras cayeron al mismo tiempo sin que nadie las estuviera tocando.

La situación ocurrió durante una conversación para Fonograma, el ciclo del canal de YouTube Goura’s Music, y quedó registrada por las cámaras. Según informó la agencia Noticias Argentinas, las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron si se trató de una simple casualidad o de una señal relacionada con el recordado artista.

El momento en que tres guitarras cayeron mientras Gustavo Spinetta recordaba a su hermano

Durante la entrevista, el músico y escultor hablaba sobre su historia familiar y las pérdidas que marcaron su vida.

En particular, recordó el año 2012, cuando fallecieron su padre y su hermano Luis Alberto Spinetta, una de las figuras fundamentales del rock nacional.

Mientras intentaba reconstruir aquel período, Gustavo comenzó a emocionarse.

«En un año murieron mi viejo, Luis…», alcanzó a decir antes de que un ruido inesperado interrumpiera sus palabras.

En ese preciso instante, tres guitarras que estaban apoyadas sobre una estructura del estudio se desplomaron simultáneamente.

El conductor del programa, conocido como Goura, reaccionó con sorpresa y humor ante la coincidencia.

«La fe mueve montañas»: la reacción de Gustavo Spinetta que sorprendió a todos

Después del episodio, ambos intentaron comprender qué había ocurrido.

Lo llamativo fue que, según contaron, antes de comenzar la grabación habían conversado sobre espiritualidad y creencias personales.

Todavía sorprendido por la caída de los instrumentos, Gustavo Spinetta pronunció una frase que rápidamente se viralizó:

«La fe mueve montañas. La fe puede mover montañas».

Luego destacó otro detalle que le había llamado especialmente la atención: eran tres guitarras y, hasta ese momento, habían permanecido inmóviles.

La coincidencia generó distintas reacciones entre quienes vieron el video.

¿Accidente o señal mística? El video que abrió un debate en las redes

Las imágenes despertaron interpretaciones enfrentadas.

Algunos seguidores del músico consideraron que la caída de las guitarras podía representar una señal simbólica de Luis Alberto Spinetta y de sus padres, especialmente por el momento en que ocurrió.

Otros usuarios, en cambio, señalaron que los instrumentos podrían haber estado mal apoyados y que su caída respondió simplemente a una cuestión física.

No existe evidencia de que el episodio haya tenido un origen sobrenatural, aunque la coincidencia resultó especialmente emotiva por el contexto de la conversación.

Quién es Gustavo Spinetta, el hermano del Flaco que protagonizó el episodio

Además de ser hermano de Luis Alberto Spinetta, Gustavo desarrolló su propia trayectoria artística.

Fue baterista y participó en el emblemático álbum Artaud, publicado en 1973, una de las obras más influyentes del rock argentino.

También integró la Banda Spinetta a fines de la década de 1970 y posteriormente se dedicó a la cerámica y la escultura.

Su vínculo con la música y con la historia familiar sigue siendo una parte importante de su identidad artística.

El episodio ocurrido durante la entrevista volvió a poner en primer plano el recuerdo de Luis Alberto Spinetta, fallecido el 8 de febrero de 2012, cuya obra continúa siendo una referencia fundamental de la cultura argentina.

Esta vez, el recuerdo del Flaco estuvo acompañado por tres guitarras, un estruendo inesperado y una coincidencia que dejó a todos sorprendidos.