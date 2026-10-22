Día Mundial de la Conciencia del Tartamudeo: cuándo aparece y qué señales tener en cuenta

Cada 22 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Conciencia del Tartamudeo, una fecha que busca dar visibilidad a este trastorno del habla y combatir la discriminación. La tartamudez suele hacerse visible en la infancia, durante el aprendizaje del lenguaje. En muchos casos desaparece con el tiempo, pero si persiste o afecta la comunicación, conviene consultar a un especialista.

La tartamudez se manifiesta a través de interrupciones involuntarias al hablar. Una persona puede repetir sonidos o sílabas, prolongar una palabra o hacer una pausa antes de pronunciarla. Sabe qué quiere decir, aunque le resulte difícil expresarlo con fluidez, de acuerdo con información de Mayo Clinic.

La jornada se celebra desde 1998 por iniciativa de la Asociación Internacional de Tartamudos, con el apoyo de otras entidades vinculadas a la fluidez del habla. Su propósito es promover oportunidades y acompañamiento para quienes tartamudean, además de cuestionar los prejuicios que pueden dificultar su participación en la escuela, el trabajo y otros espacios sociales.

Las primeras señales suelen aparecer en la infancia

Según el informe del organismo, entre los 2 y los 5 años pueden presentarse períodos de tartamudez como parte del desarrollo del habla. A esa edad, algunos chicos todavía no cuentan con los recursos del lenguaje necesarios para expresar al ritmo deseado todo lo que quieren decir. La mayoría supera esta dificultad, conocida como tartamudez del desarrollo.

No todas las interrupciones son iguales. Entre las señales descriptas figuran la dificultad para iniciar una frase, la repetición de un sonido o una palabra, su prolongación y los silencios antes o en medio de una expresión. También puede aparecer una sílaba adicional, como «ehm», cuando resulta difícil continuar con lo que se quiere decir.

En ciertos casos, el esfuerzo para hablar se acompaña de tensión en la cara o en el cuello. También pueden observarse parpadeos rápidos, temblores en los labios o la mandíbula, movimientos de la cabeza o puños apretados. La ansiedad ante una conversación puede sumarse a esas manifestaciones y afectar la forma en que la persona se relaciona con los demás.

El cansancio, el estrés, la emoción o la sensación de apuro pueden intensificar la tartamudez. Hablar por teléfono o frente a un grupo también puede resultar difícil. En cambio, algunas personas no tartamudean cuando cantan, hablan a solas o dicen algo al mismo tiempo que otras personas. Esa variación no quita importancia a las dificultades que experimentan en otras situaciones.

Cuándo consultar y qué alternativas existen

Si la tartamudez dura más de seis meses, aumenta su frecuencia o continúa a medida que el niño crece, es aconsejable buscar una evaluación profesional. La consulta también corresponde si aparece junto con otro problema del habla o del lenguaje, o si hablar exige un esfuerzo físico visible. No hace falta esperar a que la dificultad afecte la vida cotidiana para pedir orientación.

Otra señal de atención es que el niño o niña evite participar en clase o que la persona encuentre obstáculos para comunicarse en el trabajo y en situaciones sociales. El miedo a hablar y otros problemas emocionales también justifican una consulta. Si la tartamudez comienza en la adultez, el informe recomienda acudir a un especialista.

Aunque muchos chicos superan la tartamudez del desarrollo, en algunas personas la condición persiste hasta la adultez y puede afectar la autoestima. Existen abordajes que pueden ayudar, como la terapia del habla, los dispositivos para mejorar la fluidez y la terapia cognitivo-conductual. El acompañamiento y un entorno libre de burlas son parte del objetivo que recuerda este Día Mundial.

*Con información de Agencia Noticias Argentinas